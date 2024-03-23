İznik Belediyesi hangi partide? İznik Belediye başkanı kimdir? İznik Belediye başkan adayları
İznik Belediyesi hangi partide? İznik Belediye Başkanı kimdir? İznik Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Bursa İznik Belediyesini hangi parti kazandı ve Bursa İznik Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Bursa İznik yerel seçim sonuçları..
İZNİK BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Bursa İznik Belediyesini 15.102 alınan oy ve %50.78 oy oranı ile AK Parti adayı Kağan Mehmet Usta kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- AK Parti %50.78
- İyi Parti %45.87
- Saadet Partisi %1.87
- DSP %0.50
- DP %0.45
- Vatan Partisi %0.35
- Diğer %0.18