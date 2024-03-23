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İznik Belediyesi hangi partide? İznik Belediye başkanı kimdir? İznik Belediye başkan adayları

İznik Belediyesi hangi partide? İznik Belediye Başkanı kimdir? İznik Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Bursa İznik Belediyesini hangi parti kazandı ve Bursa İznik Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Bursa İznik yerel seçim sonuçları..

İznik Belediyesi hangi partide? İznik Belediye başkanı kimdir? İznik Belediye başkan adayları - 1

İZNİK BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Bursa İznik Belediyesini 15.102 alınan oy ve %50.78 oy oranı ile AK Parti adayı Kağan Mehmet Usta kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • AK Parti %50.78
  • İyi Parti %45.87
  • Saadet Partisi %1.87
  • DSP %0.50
  • DP %0.45
  • Vatan Partisi %0.35
  • Diğer %0.18

TÜRKİYE HABERLERİ

İznik Belediyesi hangi partide? İznik Belediye başkanı kimdir? İznik Belediye başkan adayları - 2

İZNİK BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

İznik Belediyesi Başkanı Kağan Mehmet Usta Kimdir?


1966’da Gölcük’te doğdu.1977’de İznik Alparslan İlkokulu’nu, 1983’te İznik Lisesi’ni, 1988’de Uludağ Üniversitesi Turizm İşletmecilik ve Otelcilik Yüksekokulu’nu (4 yıllık) bitirdi. 2002 yılında Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı’nda Yüksek Lisans eğitimini tamamlayarak Turizm Bilim Uzmanı olarak mezun oldu.

2003-2008 yılları arasında Uludağ Üniversitesi Yalova Meslek Yüksek Okulu Turizm ve Otelcilik Programında öğretim görevlisi olarak “Odalar Bölümü Yönetimi”, “Ön Büro Yönetimi”, “Ön Büro İşlemleri”, Ön Büro-Kat Hizmetleri Otomasyonu” ve “Turizm İşletmelerinde Maliyet Analizleri” derslerini verdi.2008-2013 yılları arasında Uludağ Üniversitesi İznik Meslek Yüksek Okulu Turizm Rehberliği Programında öğretim görevlisi olarak “Mesleki Uygulama”, “Turizm Ekonomisi”, “Turizm ve Çevre”, “Özel İlgi Turizmi”, Turizmde Tanıtma ve Satış Geliştirme”, “Turizm Sosyolojisi”, ve “Güncel Turizm Sorunları” derslerini verdi.

31 Mart 2019 yılı yerel Seçimlerinde İznik Halkının teveccühüyle Belediye Başkanı olarak göreve başlayan Kağan Mehmet Usta Evli ve 3 çocuk babasıdır.
İznik Belediyesi hangi partide? İznik Belediye başkanı kimdir? İznik Belediye başkan adayları - 3

İZNİK BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • KAĞAN MEHMET USTA
  • AYAN ÖZER
  • HARUN TRUE
  • ÇAĞLAR BİLİCİ
  • MUSTAFA KÜÇÜK
  • MURAT BAŞARAN
  • SAADETTİN ARI
  • ZEYNEL ABİDİN TURAN
  • MEHMET BAKİ ÖZMEN
  • FATMA GENÇ
  • ÖZCAN ERGÜL
  • DİNÇER EROL
  • İSMET ERTÜRK
  • MURAT ARSLAN
  • CÜNEYT YİĞİT
  • SEVGİ DİNÇOĞLU
  • ALİ BAYER
  • HAMDİ TEKDEMİR
İznik Belediyesi hangi partide? İznik Belediye başkanı kimdir? İznik Belediye başkan adayları - 4

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