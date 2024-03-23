İznik Belediyesi hangi partide? İznik Belediye başkanı kimdir? İznik Belediye başkan adayları

İZNİK BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

İznik Belediyesi Başkanı Kağan Mehmet Usta Kimdir?

1966’da Gölcük’te doğdu.1977’de İznik Alparslan İlkokulu’nu, 1983’te İznik Lisesi’ni, 1988’de Uludağ Üniversitesi Turizm İşletmecilik ve Otelcilik Yüksekokulu’nu (4 yıllık) bitirdi. 2002 yılında Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı’nda Yüksek Lisans eğitimini tamamlayarak Turizm Bilim Uzmanı olarak mezun oldu.2003-2008 yılları arasında Uludağ Üniversitesi Yalova Meslek Yüksek Okulu Turizm ve Otelcilik Programında öğretim görevlisi olarak “Odalar Bölümü Yönetimi”, “Ön Büro Yönetimi”, “Ön Büro İşlemleri”, Ön Büro-Kat Hizmetleri Otomasyonu” ve “Turizm İşletmelerinde Maliyet Analizleri” derslerini verdi.2008-2013 yılları arasında Uludağ Üniversitesi İznik Meslek Yüksek Okulu Turizm Rehberliği Programında öğretim görevlisi olarak “Mesleki Uygulama”, “Turizm Ekonomisi”, “Turizm ve Çevre”, “Özel İlgi Turizmi”, Turizmde Tanıtma ve Satış Geliştirme”, “Turizm Sosyolojisi”, ve “Güncel Turizm Sorunları” derslerini verdi.31 Mart 2019 yılı yerel Seçimlerinde İznik Halkının teveccühüyle Belediye Başkanı olarak göreve başlayan Kağan Mehmet Usta Evli ve 3 çocuk babasıdır.