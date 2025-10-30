İznik Gölü de kuraklıktan nasibini aldı: 350 metre çekildi, kayıklar karaya oturdu

Türkiye'nin en büyük tatlı su kaynaklarından biri olan İznik Gölü, kuraklıkla mücadele ediyor. Yaklaşık iki yılda 350 metreye yakın çekilme gerçekleşen gölde öncesi ve sonrası fotoğrafları dikkat çekti.

İznik Gölü de kuraklıktan nasibini aldı: 350 metre çekildi, kayıklar karaya oturdu

Küresel ısınmaya bağlı olarak yaşanan yurdun dört bir yanında kuraklık yaşanmaya devam ediyor.

Bursa'da da ciddi boyuta ulaşan kuraklık nedeniyle Nilüfer Barajı tamamen kurudu, Doğancı Barajı'nda da su seviyesi tükenme noktasına geldi.

Barajlar ile tarım arazilerinin sulanmasında kullanılan Gölbaşı Gölü'nün ardından Türkiye'nin 5'inci, Marmara Bölgesi'nin en büyüğü olan İznik Gölü de küresel ısınmadan nasibini aldı.

İznik Gölü de kuraklıktan nasibini aldı: 350 metre çekildi, kayıklar karaya oturdu

310 kilometrekarelik yüz ölçümüyle Türkiye'nin 5'inci büyük gölü olan İznik Gölü'ndeki su seviyesi, kritik düzeyin altına düştü.

Uzunluğu 33, genişliği 12, çevresi 95 kilometre olan İznik Gölü'nün, son yıllarda hem Orhangazi hem de İznik sahilinde bulunan iskeleler karada kaldı.

Yer yer 350 metreye ulaşan çekilme nedeniyle balıkçı kayıkları ile tekneler de karaya oturdu.

İznik Gölü'nde su seviyesinin her geçen gün düşmesi geçimini gölden sağlayan balıkçı ve çiftçileri de zor durumda bıraktı.

İznik Gölü de kuraklıktan nasibini aldı: 350 metre çekildi, kayıklar karaya oturdu

İSKELELER UZATILIYOR

1,5 yıl önce 20 Nisan 2024'te İznik Limanı'ndan çekilen cep telefonu görüntüsünde; kayıkların su içinde bağlı olduğu görülürken, yeni görüntüde çamur ve balçıkla kaplı alanların kaldığı görüldü.

Balıkçılar teknelerini göle indirmekte zorlanırken su seviyesindeki değişimin son yıllarda hızlandığını belirten Murat Yakar, "Herkes iskele yapıyor. 5 metre yaptıkları iskele karada kalıyor, 5 metre daha ekliyor, o da karada kalıyor." dedi.

İskelelerini 30 metre daha uzattıklarını dile getiren Yakar, "Buralar zaten batak ve balçık durumda. Balık bile neredeyse tükenmek üzere. Kamışlıklar, sazlıklar karada kaldı. Ne diyeceğimizi şaşırdık artık. 10-15 bin TL bir tane tekne pervanesi. Geçen ay en az 5-6 kişi, ben dahil pervanemizi vurduk." dedi.

İznik Gölü de kuraklıktan nasibini aldı: 350 metre çekildi, kayıklar karaya oturdu

TARIMSAL SULAMAYA SINIRLAMA

Devlet Su İşleri (DSİ) Bursa Bölge Müdürlüğü, yaz sezonunda İznik Gölü'nden tarımsal sulamaya sınırlama getirdi.

Gölün aynı zamanda bölgedeki tarım arazileri için de su kaynağı olduğunu hatırlatan yöre halkı, bilinçsiz ve vahşi sulamaya dikkat çekiyor.

Köylere kurulan göletlerin de İznik Gölü'nü besleyen su kaynaklarına zarar verdiği belirtilirken, sanayide kullanılması için çekilen suyun da göldeki çekilmelere neden olduğu iddia ediliyor.

