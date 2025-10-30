İznik Gölü de kuraklıktan nasibini aldı: 350 metre çekildi, kayıklar karaya oturdu

310 kilometrekarelik yüz ölçümüyle Türkiye'nin 5'inci büyük gölü olan İznik Gölü'ndeki su seviyesi, kritik düzeyin altına düştü.



Uzunluğu 33, genişliği 12, çevresi 95 kilometre olan İznik Gölü'nün, son yıllarda hem Orhangazi hem de İznik sahilinde bulunan iskeleler karada kaldı.

Yer yer 350 metreye ulaşan çekilme nedeniyle balıkçı kayıkları ile tekneler de karaya oturdu.

İznik Gölü'nde su seviyesinin her geçen gün düşmesi geçimini gölden sağlayan balıkçı ve çiftçileri de zor durumda bıraktı.