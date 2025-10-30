İznik Gölü de kuraklıktan nasibini aldı: 350 metre çekildi, kayıklar karaya oturdu
Türkiye'nin en büyük tatlı su kaynaklarından biri olan İznik Gölü, kuraklıkla mücadele ediyor. Yaklaşık iki yılda 350 metreye yakın çekilme gerçekleşen gölde öncesi ve sonrası fotoğrafları dikkat çekti.
Küresel ısınmaya bağlı olarak yaşanan yurdun dört bir yanında kuraklık yaşanmaya devam ediyor.
Bursa'da da ciddi boyuta ulaşan kuraklık nedeniyle Nilüfer Barajı tamamen kurudu, Doğancı Barajı'nda da su seviyesi tükenme noktasına geldi.
Barajlar ile tarım arazilerinin sulanmasında kullanılan Gölbaşı Gölü'nün ardından Türkiye'nin 5'inci, Marmara Bölgesi'nin en büyüğü olan İznik Gölü de küresel ısınmadan nasibini aldı.