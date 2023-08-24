İznik Gölü turkuaza büründü

"İNSANİ KAYNAKLAR BURADA ANA ETKEN"

"Teknik terimi ile ötrofikasyon dediğimiz kavram." diyen Prof. Dr. Yonar, "Ötrofikasyon doğal bir süreç. Bizim bahsettiğimiz alg patlaması kavramı; özellikle insani kaynaklardan dolayı aşırı miktarda besin maddesi dediğimiz karbon, azot ve fosforun fazla girişi sonucu, bu canlıların yaşam koşullarının güzel olduğu anda, güneşin sıcaklığının iyi olduğu anda, diğer canlılara göre domine olup, aşırı derecede büyümesinden kaynaklı bir sorun." dedi.

İlk önce görsel bir şekilde bu durumu hissettiğimizi dile getiren Yonar, alg patlamasının denizlerde de olabileceğini ifade etti ve "Orada kırmızı alglerimiz var. Özellikle İzmit Körfezi'nde sıklıkla karşılaşıyoruz. Ötrofikasyon kavramı, durağan suların genel derdidir. Özellikle kirlilik girişi varsa; burada bu çok hızlı bir şekilde cereyan ediyor ve bunun sebeplerini konuşmak gerekiyor. İnsani kaynaklar burada ana etken." dedi.