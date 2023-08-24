İznik Gölü turkuaza büründü

"Mesela burada tarımda ciddi bir gübre kullanımı söz konusu olabiliyor. Burada iki önemli büyük ilçemiz var. Orhangazi ve İznik ilçesi. Bunların köyleri ve yerleşim bölgeleri var. Burada yerel idareler, gerekli tedbirleri alsa da arıtma tesisleri sıfıra indirmiyor." diye konuşan Yonar, şöyle devam etti:
"Değeri belli bir deşarj limiti ile deşarj ediyorlar. Sıfır deşarj kavramını konuşmaksak, bu sorunları yaşarız. Çünkü bu sulak alanlar dünyanın genel problemi. Türkiye Cumhuriyeti'nin en üst makamından bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin su fakiri olduğunu söyledi. Bu alanlar, bizim potansiyel su kaynaklarımız; Manyas Gölü, İznik Gölü, Uluabat Gölü. Bu alanları korumamız gerekiyor. Evsel sular için gri-siyah su ayrımı, bunların geri kullanımı, sanayi için sıfır atık su, tarım için sulamadan dönen suların geri kullanılması gibi kavramları konuşmamız gerekiyor. Bu kaynakları korumamız; olmazsa olmazımız. Eğer korunmazsak, her şey çöker. Bursa'da çevre mühendisleri odası bir rapor yayınladı. Yüzde 72'sini tarım kullanıyor. Özetle su yoksa açız."