İznik Gölü'nde bulunan dev yayın balığı ile hatıra fotoğrafı

Bursa'nın İznik ilçesinde balıkçılık yapan Gökhan ve Hakan Gider, İznik Gölü’ne attıkları ağ ile 98 kiloluk yayın balığı yakaladı.

Sabah saatlerinde Çakırca sahilinden İznik Gölünün orta kısımlarına kayıkla açılan balıkçılar Gökhan ve Hakan Gider kardeşler, bir gün önceden göle attıkları ağları kontrol ettiği sırada dev yayın balığı ile karşılaştı.