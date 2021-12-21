İznik Gölü'nde çekilme arttı: Balıkçı kayıkları karaya oturdu, adacıklar oluştu

İznik Gölü'ndeki kuş popülasyonunun azalmasına da değinen Karaman sözlerine şu şekilde devam etti:

"İznik Gölü aynı zamanda kuşların barınağı. Özellikle leyleklerin uğrak yeri. Sazlıkların içerisinde kuşlar, barınak yapar. Aynı zamanda balıklar da sazlıklara yumurtalarını bırakır. Gölün çekilmesi, yavaş yavaş balıkların da yok olmasına sebep oluyor. Hem balıkçılık yok olmaya başladı, hem de kuşlar gelmemeye başladı."

Balıkçıların da çekilme nedeniyle denize açılamadığını söyleyen Karaman, teknelerin altları sürtmeye başladığı için olta balıkçılığının da yapılamadığını belirtti.