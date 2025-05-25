İznik Gölü'nde endişelendiren görüntü: Gün geçtikçe kirleniyor

Uzmanlar ise Sanayi ve evsel yakıt kaynaklı kimyasallar göl suyunu kirlettiğini Özellikle son 10-15 yıldır iç sularında ve İznik gölünde kirliliğe ve ısınmaya bağlı siyanobakteri (mavi-yeşil alg) artışı görüldüğünü ve balık ölümlerine neden olduğunu belirtirlerken, Göl etrafında 300 metre genişliğindeki mutlak koruma alanında zirai ilaç, gübre kullanımı yasağı uygulanması gerektiğini ifade etti.





