İznik Gölü'nde endişelendiren görüntü: Gün geçtikçe kirleniyor
Türkiye'nin en büyük gölleri arasında olan İznik Gölü'nde oluşan kirlilik endişeye neden oldu.
Türkiye'nin beşinci büyük doğal gölü olarak kabul edilen İznik Gölü, gün geçtikçe kirleniyor. Evsel, sanayi ve tarımsal kirlilik baskısı altındaki İznik Gölü, bir yandan da küresel ısınmadan kaynaklı kuraklık tehdit altında bulunuyor. Uzmanlar ise son yıllarda yanlış tarım uygulamaları ve yeraltı sularının aşırı kullanımının da ekolojik yapıyı olumsuz etkilendiğini söyledi.