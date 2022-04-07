İznik Gölü'nün su seviyesinde 14 santim düşüş: DSİ'den açıklama

Geçen yıla göre su seviyesinin 14 santimetre daha düşük olduğunu kaydeden Tazegül, göl çevresinde gerekli tedbirlerin alındığını söyledi. Küresel iklim değişikliğine işaret eden Tazegül, "Göle yıllık 426 milyon metreküp su giriyor. Bunun çoğu buharlaşmaya gider. Yıllık aktif hacim ise 60 milyon metreküptür. Bunu da sulamalara 55 milyon metreküp ayırmışız ama normalde 50 milyon metreküp sulamaya yetiyor. Küresel iklim değişikliğiyle buharlaşmanın fazla olması ve son yıllardaki su azlığından dolayı göl seviyesi, geçen yıl bugünkü orana göre 14 santimetre daha düşük olarak ölçülmüştür" dedi.