    • 2040 Türkiye Su Durumu Türkiye'nin Su Durumu
    • Marmara Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Ege Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Akdeniz Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • İç Anadolu Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Karadeniz Su Stresi Su Stresi
    • Güneydoğu Anadolu Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Doğu Anadolu Su Stresi Su Stresi

İznik Gölü'nün su seviyesinde 14 santim düşüş: DSİ'den açıklama

Bursa'da, Marmara Bölgesi'nin en büyük doğal gölü İznik'te son 1 yılda su seviyesi, 14 santimetre düştü. Küresel iklim değişikliği, tarımsal ve sanayi tipi sulamaya bağlı düşüş olduğunu belirten DSİ 1'inci Bölge Müdürü Yüksel Tazegül, seviyenin kritik eşiğe ulaşmaması için gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.

Haberler - DHA 07.04.2022 - 11:06 | Son Güncelleme : 07.04.2022 - 11:36

İznik Gölü'nün su seviyesinde 14 santim düşüş: DSİ'den açıklama - 1

'nin 5'inci, Marmara Bölgesi'nin ise en büyük doğal gölü İznik'te; küresel ısınma, tarımsal ve sanayi tipi sulama nedeniyle son 1 yıl içinde su çekildi. Bu çekilme, göl kıyısının bütün kesimlerinde gözle görülür şekilde fark edildi.

İznik Gölü'nün su seviyesinde 14 santim düşüş: DSİ'den açıklama - 2

2006'da deniz seviyesinden 85,5 metre yüksekteki su seviyesi, 2021 yılı sonlarında 83,3 metre olarak ölçüldü.

İznik Gölü'nün su seviyesinde 14 santim düşüş: DSİ'den açıklama - 3

SULAMALAR İÇİN 55 MİLYON METREKÜP SU

Son dönemdeki yağmur ve kar yağışlarıyla seviyenin 83,4 metreye çıktığını belirten DSİ 1'inci Bölge Müdürü Yüksel Tazegül, düşüşü önlemek için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

İznik Gölü'nün su seviyesinde 14 santim düşüş: DSİ'den açıklama - 4

Geçen yıla göre su seviyesinin 14 santimetre daha düşük olduğunu kaydeden Tazegül, göl çevresinde gerekli tedbirlerin alındığını söyledi. Küresel iklim değişikliğine işaret eden Tazegül, "Göle yıllık 426 milyon metreküp su giriyor. Bunun çoğu buharlaşmaya gider. Yıllık aktif hacim ise 60 milyon metreküptür. Bunu da sulamalara 55 milyon metreküp ayırmışız ama normalde 50 milyon metreküp sulamaya yetiyor. Küresel iklim değişikliğiyle buharlaşmanın fazla olması ve son yıllardaki su azlığından dolayı göl seviyesi, geçen yıl bugünkü orana göre 14 santimetre daha düşük olarak ölçülmüştür" dedi.

İznik Gölü'nün su seviyesinde 14 santim düşüş: DSİ'den açıklama - 5

"43 BİN DEKAR ARAZİYİ KAPALI SİSTEME ALDIK"

Öncelikle gölden sağlanan tarımsal sulama ihtiyacının kapalı sisteme dönüştürüleceğini belirten Yüksel Tazegül, "Bugünkü göl kotumuz 83,46 olarak ölçüldü. Geçen yıl bugünse 83,60 olarak kayıtlarımıza geçmiş. 14 santimetre seviye düşük durumda. Gerekli tedbirler alınmaktadır. İznik Gölü etrafında bulunan sulama şebekelerinin öncelikli olarak kapalı sisteme dönüştürülmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İznik Gölü için ilave su kaynakları edinilmesi için de proje kaynaklarımız devam etmektedir" diye konuştu.

İznik Gölü'nün su seviyesinde 14 santim düşüş: DSİ'den açıklama - 6
İznik Gölü'nün su seviyesinde 14 santim düşüş: DSİ'den açıklama - 7
İznik Gölü'nün su seviyesinde 14 santim düşüş: DSİ'den açıklama - 8
İznik Gölü'nün su seviyesinde 14 santim düşüş: DSİ'den açıklama - 9
İznik Gölü'nün su seviyesinde 14 santim düşüş: DSİ'den açıklama - 10
İznik Gölü'nün su seviyesinde 14 santim düşüş: DSİ'den açıklama - 11

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER