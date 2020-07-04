İznik'te 2 bin yıllık İstanbul Kapısı eski ihtişamına kavuşuyor

Anadolu Ajansı 04.07.2020 - 10:51
Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 4 bin 970 metre ile Türkiye'nin en uzun ikinci suru olan, 12 tali kapısı ve 114 kulesi bulunan İznik surlarındaki İstanbul Kapısı'nın restorasyonuna 2017'de başlandı.
Yer teslimi yapılmasından sonra İznik Müze Müdürlüğü denetiminde, arkeolojik kurtarma kazısı çalışmalarının tamamlandığı İstanbul Kapısı'nda, dış sur ve iç surun belli bir kısmında derz çalışması ile dondurma imalatları yapıldı.
Restorasyon kapsamında, farklı dönemlere ait yollar tespit edilirken, güncel röleve çizimleri ile restorasyon projesi revizyonu, çıkan bulgulara göre yapılarak devam ediyor.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, restorasyondaki her adımın, kurul onaylı olduğunu belirtti.
İstanbul Kapısı'nın çevre düzenlemesinin de planladığını aktaran Aktaş, şunları kaydetti: