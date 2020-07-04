İznik'te 2 bin yıllık İstanbul Kapısı eski ihtişamına kavuşuyor

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 4 bin 970 metre ile Türkiye'nin en uzun ikinci suru olan, 12 tali kapısı ve 114 kulesi bulunan İznik surlarındaki İstanbul Kapısı'nın restorasyonuna 2017'de başlandı.

"Birçok imalatımız bitti. Çevre düzenleme projesi, 2018'den beri kurul onayında bekliyor. Sur etrafında bulunan bazı atölyelerle ilgili düzenleme yapılması gerekiyor. Üst kaplamayla ilgili proje de sürüyor. Kısa süre içerisinde çalışmaları bitirerek önemli değerlere, doğal ortamlara sahip İznik'i, turizm noktasında daha işlevsel hale getirmek ve ekonomik aktivitesini artırmak istiyoruz. Tarihi İstanbul Kapısı restorasyonunu bitirmeyi, ziyarete gelen misafirlerin buraya rahat bir şekilde ulaşıp gezebilmelerini istiyoruz."