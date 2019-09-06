İznik'te büyük deniz keşfi

Prof. Dr. Demir Altıner, "Dünyanın yaşı 4 milyar yıldan fazla. 3 milyar yıldan sonra bakteriler ile başlayan bir hayat var. Bu giderek çok hücreli organizmalara doğru gelişiyor. 542 milyon yıl önce de mikro organizma grupları anormal derece de çeşitleniyor. Ve bunlar geçen jeolojik zamanda gelişiyor. Denizde yaşayanlar kayıtlarını kayaların içine bırakıyor. Karada yaşayan canlılar karada bırakıyor. İşte bütün bu canlılar geçmiş zaman aralığında sınıflanmış vaziyette. Kayalar da bunları kullanışlı hale getiriyor. Türkiye'deki bütün kayalar sınıflandırılmış vaziyette. Ancak İznik bu açıdan çok az bilinen bir bölge. Onun için burada çalışma yürütüyoruz" dedi.

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Prof. Dr. Aral Okay, "İznik dağ oluşum bölgesi. Kıtaların çarpıştığı, dalma-batmaların geliştiği bir bölge. Buna bağlı olarak çok farklı tipte kayalar ve fosiller var. İznik bölgesi de değişik kaya tiplerinin olduğu bir bölge. Maksadımız İznik ve Gemlik'in geniş bir tarihini araştırmak. Tarihçiler vesikalara bakarak geçmişi araştırıyorsa biz de kayalara bakarak bölgenin yüz milyonlarca yıl öncesini araştırıyoruz. Burası ne zaman kara, ne zaman denizmiş ve ne zaman yükselmiş, ne tür canlılar yaşamış? Burada gördüğümüz kayalar en yaşlı kayalar. Tahminen 300 milyon sene önce çökelmiş bu kayalar. O zaman bu bölge derin bir denizmiş. Aslında karmaşık bir tarihçesi var, biz de bunu çözmeye çalışıyoruz" diye konuştu.