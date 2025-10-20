İznik'te Papa 14. Leo için hazırlık
Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, 28-30 Kasım'da İznik'e gelecek. Papa'nın ziyareti öncesi ilçedeki göl kıyısındaki bazilika (kilise) hazır hale getiriliyor.
Hristiyanlıkta kiliseye bağlı bütün piskoposların katılımıyla 325 yılında düzenlenen ve önemli dini konuların tartışılıp karara bağlandığı Birinci Konsil'in yapıldığı bazilikada (kilise) hazırlıklar sürüyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle, Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü adına Prof. Dr. Mustafa Şahin'in başkanlığında ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle 2015'te başlatılan su altı arkeolojik kazı ve araştırmaları devam ediyor.
İznik'te 11 yıl önce göl kıyısının 20 metre açığında, 1,5-2 metre derinlikte bulunan bazilikayı Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun Birinci Konsil'in 1700. yılında, 28-30 Kasım tarihleri arasında ziyaret etmesi bekleniyor.
Bazilikada, çevre düzenlemesi ve sergileme çalışmaları da devam ediyor.