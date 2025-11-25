İznik'te Papa alarmı

Papa'nın ziyareti öncesi, ilçede güvenlik önlemleri de artırıldı. Polis ekipleri, ilçe genelindeki huzur ve güven uygulamalarını yoğunlaştırdı.

Kontrol noktalarında araçlar tek tek durdurularak kimlik, plaka ve sürücü belgeleri incelendi.

İlçe merkezindeki cadde ve sokaklarda yaya devriyeleri de artırılırken, parklar, meydanlar ve vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde genel kontroller yapılıyor.