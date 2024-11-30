İznik'te tarihi mezarlık harabeye döndü! Turizmciler ayağa kalktı
Bursa'da 4 medeniyete başkentlik yapan İznik ilçesinde tarihi mezarlar bakımsızlık sebebiyle görenlerin yüreğini burkuyor. Tarihi mezarlıkların içler acısı hali turizmcileri ayağa kaldırdı. Şeyh Kubbiddin Camii'ne ait olduğu düşünülen tarihi mezarlıktaki kabirler, bakımsızlık ve ilgisizlik sebebiyle harabeye döndü.
Uzun yıllardır halk arasında "tarihi mezarlık" olarak bilinen alanda, zamanla taşların kaybolduğu, mezarların büyük oranda yok olduğu gözlendi.