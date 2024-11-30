İznik'te tarihi mezarlık harabeye döndü! Turizmciler ayağa kalktı

Turizm işletmecisi Ali Karaman, "Tarihi bir caminin yanında böyle bir görüntü olması kötü. Yerli veya yabancı turistler geldiği zaman bizlere de serzenişte bulunuyorlar. Buranın bir an önce toparlanıp koruma altına alınması gerekiyor. Bizler buraları böyle görünce, turizmci olarak üzülüyoruz. Kimlerin olduğu da ortaya çıkmalı. İnsanlar buraya geldiğinde buralarda hangi önemli kişileri olduğunu bilmesi gerekiyor" dedi.