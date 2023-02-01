İZSU 1 Şubat su kesintisi programı (Ödemiş, Seferhisar, Selçuk, Torbalı, Bergama) İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de yaşayan vatandaşlar tarafından 1 Şubat 2023 Çarşamba günü tarihli su kesintisi programını inceliyor. İZSU, gün içerisinde meydana gelecek kesintilerin listesini paylaştı. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte İZSU 1 Şubat su kesintisi programı...

İZSU 1 Şubat su kesintisi programı (Ödemiş, Seferhisar, Selçuk, Torbalı, Bergama) İzmir'de sular ne zaman gelecek? - 1

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) günlük su kesintisi programını paylaştı. Programda su kesintisi meydana gelecek ilçeler ve mahalleler yer alıyor. 1 Şubat günü, gün içinde su kesintisi yaşanacak olan ilçeler arasında Bergama, Beydağ, Bornova, Çiğli, Karşıyaka, Kınık, Menemen, Ödemiş gibi ilçeler bulunuyor.

İZSU 1 Şubat su kesintisi programı (Ödemiş, Seferhisar, Selçuk, Torbalı, Bergama) İzmir'de sular ne zaman gelecek? - 2

İZSU'dan yapılan açıklamada "Arızaların onarılması sonrasında arızanın büyüklüğüne göre depo seviyelerinin ve su isale hatlarındaki basıncın istenilen seviyeye gelmesinde gecikmeler yaşanmakta, kullanım yoğunluğu sebebiyle de suyun hanelere ve iş yerlerine ulaşması arızanın bitiş saatinden farklılık gösterebilmektedir." denildi.

İZSU 1 Şubat su kesintisi programı (Ödemiş, Seferhisar, Selçuk, Torbalı, Bergama) İzmir'de sular ne zaman gelecek? - 3
İZSU 1 Şubat su kesintisi programı (Ödemiş, Seferhisar, Selçuk, Torbalı, Bergama) İzmir'de sular ne zaman gelecek? - 4
İZSU 1 Şubat su kesintisi programı (Ödemiş, Seferhisar, Selçuk, Torbalı, Bergama) İzmir'de sular ne zaman gelecek? - 5

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