İZSU 22 Ağustos su kesintisi programı: Bergama, Çeşme Menemen, Ödemiş'de su kesintisi

İzmir'in merkez ilçelerinde planlı su kesintileri devam ediyor. İZSU programına göre, Bergama, Çeşme, Gaziemir, Güzelbahçe,Karaburun, Kemalpaşa, Menemen, Ödemiş ilçelerine su verilemeyecek.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU) planlı su kesintisi programı paylaşıldı. Programa, Bergama, Çeşme, Gaziemir, Güzelbahçe,Karaburun, Kemalpaşa, Menemen, Ödemiş ilçelerine su verilemeyecek. Kesintilerden etkilenen vatandaşlar programın ayrıntılarını merak ediyor.

KURAKLIK NEDENİYLE KESİNTİLER DEVAM EDECEK

İzmir'in merkez ilçelerinde 5 günde bir uygulanan planlı su kesintilerinin, 22 Ağustos Cuma gününden itibaren 3 günde bir yapılacağı, plana Menemen ilçesindeki bazı mahallelerin de eklendiği bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yeni planda 3 ayrı bölge tanımlanmış olup, mevcutta olduğu gibi 23.00-05.00 saatlerinde her gün bir bölgede kesinti yapılacaktır. Ayrıca yeni planlamaya Menemen ilçesinin bazı mahalleleri de dahil edilmiştir. Mahalle bazlı kesinti planına https://izsu.gov.tr/tr/Duyurular/263 bağlantısından ulaşabilirsiniz."

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Su Kurulu, kentte yaşanan kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos'tan itibaren 23.00 ile 05.00 saatlerinde kısmi su kesintileri uygulanacağını duyurmuştu.

İZSU'dan 19 Ağustos'ta yapılan açıklamada, planlı su kesintilerinin 31 Ağustos'a kadar devam edeceği belirtilmişti.

