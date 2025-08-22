İZSU 22 Ağustos su kesintisi programı: Bergama, Çeşme Menemen, Ödemiş'de su kesintisi
İzmir'in merkez ilçelerinde planlı su kesintileri devam ediyor. İZSU programına göre, Bergama, Çeşme, Gaziemir, Güzelbahçe,Karaburun, Kemalpaşa, Menemen, Ödemiş ilçelerine su verilemeyecek.
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU) planlı su kesintisi programı paylaşıldı. Programa, Bergama, Çeşme, Gaziemir, Güzelbahçe,Karaburun, Kemalpaşa, Menemen, Ödemiş ilçelerine su verilemeyecek. Kesintilerden etkilenen vatandaşlar programın ayrıntılarını merak ediyor.