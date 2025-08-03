İZSU kesinti programı: İzmir'de (Dikili, Karşıyaka, Ödemiş, Torbalı) sular ne zaman gelecek?
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğü 3 Ağustos tarihli su kesintisi programını paylaştı. Programa göre İzmir'in Dikili, Karşıyaka, Ödemiş, Torbalı ilçelerine su verilemeyecek. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek?
İzmir'in turizm ilçesi Çeşme'de su kaynaklarında yaşanan ciddi azalma nedeniyle İZSU, 26 Temmuz'da itibaren zorunlu su kesintisi uygulamasını hayata geçirirken; şehrin farklı bölgelerinde de planlı su kesintileri yaşanıyor. İZSU programına göre, elektrik arızası, ana boru arızası gibi nedenlerle bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacak.