İZSU kesinti programı: İzmir'de (Dikili, Karşıyaka, Ödemiş, Torbalı) sular ne zaman gelecek?

İzmir'in turizm ilçesi Çeşme'de su kaynaklarında yaşanan ciddi azalma nedeniyle İZSU, 26 Temmuz'da itibaren zorunlu su kesintisi uygulamasını hayata geçirirken; şehrin farklı bölgelerinde de planlı su kesintileri yaşanıyor. İZSU programına göre, elektrik arızası, ana boru arızası gibi nedenlerle bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacak.





İZSU SU KESİNTİSİ PROGRAMI