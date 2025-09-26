İZSU programına göre İzmir'in 12 ilçesinde su kesintisi: Sular ne zaman gelecek?

İzmir’de su kesintisi yaşanacak ilçeler İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından duyuruldu. 26 Eylül Cuma günü kentin 12 farklı ilçesinde planlı bakım ve arıza çalışmaları nedeniyle su verilemeyecek.

İzmir’de planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından paylaşılan 26 Eylül tarihli programa göre, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Bornova, Kınık, Kiraz, Konak, Menderes, Narlıdere, Seferihisar, Selçuk, Tire,   ilçelerine su verilemiyor. Kesintilerden etkilenen vatandaşlar programın ayrıntılarını merak ediyor.

PLANLI SU KESİNTİSİ UYGULAMASI UZATILDI

İzmir'de planlı su kesintisi uygulamasının uzatılmasına karar verildi.

Kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos'tan beri su tüketiminin yoğun olduğu bölgelerde, saat 23.00 ile 05.00 arasında planlı ve dönüşümlü su kesintileri uygulanıyordu.

Bu uygulama 30 Eylül'e kadar devam edecek.

