İZSU programına göre İzmir'in 12 ilçesinde su kesintisi: Sular ne zaman gelecek?

PLANLI SU KESİNTİSİ UYGULAMASI UZATILDI

İzmir'de planlı su kesintisi uygulamasının uzatılmasına karar verildi.



Kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos'tan beri su tüketiminin yoğun olduğu bölgelerde, saat 23.00 ile 05.00 arasında planlı ve dönüşümlü su kesintileri uygulanıyordu.



Bu uygulama 30 Eylül'e kadar devam edecek.