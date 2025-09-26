İZSU programına göre İzmir'in 12 ilçesinde su kesintisi: Sular ne zaman gelecek?
İzmir’de su kesintisi yaşanacak ilçeler İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından duyuruldu. 26 Eylül Cuma günü kentin 12 farklı ilçesinde planlı bakım ve arıza çalışmaları nedeniyle su verilemeyecek.
