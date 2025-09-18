İZSU programına göre İzmir'in 6 ilçesinde su kesintisi yaşanacak: İzmir'de sular ne zaman gelecek?

Planlı su kesinti programının ayrıntılarını paylaşan İZSU resmi adresinden yaptığı açıklamada; "Arızaların onarılması sonrasında arızanın büyüklüğüne göre depo seviyelerinin ve su isale hatlarındaki basıncın istenilen seviyeye gelmesinde gecikmeler yaşanmakta, kullanım yoğunluğu sebebiyle de suyun hanelere ve iş yerlerine ulaşması arızanın bitiş saatinden farklılık gösterebilmektedir. Göstermiş olduğunuz sabır ve anlayıştan dolayı teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.