İZSU programına göre İzmir'in 6 ilçesinde su kesintisi yaşanacak: İzmir'de sular ne zaman gelecek?
İzmir’de planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanacak. İZSU’dan yapılan açıklamaya göre, Kınık'taki kesinti 26 saati bulacak. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek?
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) 18 Eylül tarihli su kesintisi programını paylaştı. Programa göre, İzmir'in 6 ilçesine (Bornova, Karabağlar, Karşıkaya, Kınık, Menemen, Ödemiş) su verilemeyecek.