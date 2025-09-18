İZSU programına göre İzmir'in 6 ilçesinde su kesintisi yaşanacak: İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir’de planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanacak. İZSU’dan yapılan açıklamaya göre, Kınık'taki kesinti 26 saati bulacak. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İZSU programına göre İzmir'in 6 ilçesinde su kesintisi yaşanacak: İzmir'de sular ne zaman gelecek? - 1

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) 18 Eylül tarihli su kesintisi programını paylaştı. Programa göre, İzmir'in 6 ilçesine (Bornova, Karabağlar, Karşıkaya, Kınık, Menemen, Ödemiş) su verilemeyecek.

TÜRKİYE HABERLERİ

İZSU programına göre İzmir'in 6 ilçesinde su kesintisi yaşanacak: İzmir'de sular ne zaman gelecek? - 2

Planlı su kesinti programının ayrıntılarını paylaşan İZSU resmi adresinden yaptığı açıklamada; "Arızaların onarılması sonrasında arızanın büyüklüğüne göre depo seviyelerinin ve su isale hatlarındaki basıncın istenilen seviyeye gelmesinde gecikmeler yaşanmakta, kullanım yoğunluğu sebebiyle de suyun hanelere ve iş yerlerine ulaşması arızanın bitiş saatinden farklılık gösterebilmektedir. Göstermiş olduğunuz sabır ve anlayıştan dolayı teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

İZSU programına göre İzmir'in 6 ilçesinde su kesintisi yaşanacak: İzmir'de sular ne zaman gelecek? - 3

18 EYLÜL SU KESİNTİSİ PROGRAMI

BORNOVA

18.09.2025 saat 10:27 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

KARABAĞLAR

18.09.2025 saat 09:55 ile 11:55 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KARŞIYAKA

18.09.2025 saat 09:40 ile 11:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KINIK

17.09.2025 saat 09:13 ile 18.09.2025 saat 11:13 arasında yaklaşık 26 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU programına göre İzmir'in 6 ilçesinde su kesintisi yaşanacak: İzmir'de sular ne zaman gelecek? - 4

MENEMEN

18.09.2025 saat 10:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ

18.09.2025 saat 08:09 ile 14:09 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.

DAHA FAZLA GÖSTER