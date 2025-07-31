İZSU su kesintisi programı 31 Temmuz: İzmir'de (Ödemiş, Menderes, Seferihsar...) sular ne zaman gelecek?

İZSU 31 Temmuz 2025 Perşembe günü itibarıyla su kesintisi yaşanacak İzmir ilçelerini duyurdu. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Müdürlüğü (İZSU) tarafından yapılan duyurulara göre Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Bayraklı, Menderes başta olmak üzere bir çok ilçe, mahalle ve sokakta su kesintisi yaşanacak. Su kesintilerinden etkilenen vatandaşlar, programın ayrıntısını araştırıyor.







31 TEMMUZ SU KESİNTİSİ PROGRAMI