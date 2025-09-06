İZSU su kesintisi programı 6 Eylül : İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir’de yaşayan vatandaşların gündeminde bugün yapılacak su kesintileri var. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından yayımlanan 6 Eylül tarihli planlı bakım ve onarım programına göre kentin bazı ilçelerinde gün boyu su kesintisi uygulanacak.

İZSU su kesintisi programı 6 Eylül : İzmir'de sular ne zaman gelecek? - 1

İzmir’de yaşayan vatandaşların gündeminde bugün yapılacak su kesintileri var. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından yayımlanan 6 Eylül tarihli planlı bakım ve onarım programına göre kentin bazı ilçelerinde gün boyu su kesintisi uygulanacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

İZSU su kesintisi programı 6 Eylül : İzmir'de sular ne zaman gelecek? - 2

6 EYLÜL SU KESİNTİSİ PROGRAMI

ALİAĞA

SİTELER

06.09.2025 saat 10:00 ile 14:30 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SİTELER 430 SOKAKTA SU KESİNTİSİ YAILACAKTIR

BAYRAKLI

ADALET, ALPASLAN, BAYRAKLI, ÇİÇEK, FUAT EDİP BAKSI 06.09.2025 saat 10:10 ile 12:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 1656/2 SOKAK NO .1 İÇİN.

BORNOVA

GAZİ OSMAN PAŞA, TUNA 06.09.2025 saat 10:30 ile 13:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 5425 SOKAK NO. 41 ÖNÜ İÇİN.


İZSU su kesintisi programı 6 Eylül : İzmir'de sular ne zaman gelecek? - 3

BUCA

FIRAT, KOZAĞAÇ, YENİGÜN 05.09.2025 saat 10:20 ile 14:20 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 271 SOKAK İÇİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR

İZSU su kesintisi programı 6 Eylül : İzmir'de sular ne zaman gelecek? - 4

ÇEŞME

ŞİFNE, YALI 06.09.2025 saat 10:14 ile 13:14 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.Ana Boru Arızası ANABORU ARIZASI NEDENİYLE 6201 SOKAK VE ÇEVRESİNDE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR

DİKİLİ

GAZİPAŞA, İSMETPAŞA, SALİMBEY 05.09.2025 saat 13:30 ile 15:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası SALİMBEY MAHALLESİ 12 SOKAKTA MEYDANA GELEN ANABORU ARASINDAN DOLAYI İSMETPAŞA MAHALLESİ GAZİPAŞA MAHALLESİ VE SALİMBEY MAHALLELERİNİN BAZI KISIMLARINDA SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.

DAHA FAZLA GÖSTER