İZSU su kesintisi programı: İzmir'de sular ne zaman gelecek?
İzmir'de planlı su kesintilerinde son durum bölgede yaşayanlar tarafından merakla araştırılıyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) programına göre, demiş, Konak, Seferihisar ilçelerine su verilemiyor. Peki, İzmir'de (Ödemiş, Konak, Seferihisar) sular ne zaman gelecek?
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından yayımlanan 11 Ağustos 2025 su kesintisi programına göre, Ödemiş, Konak ve Seferihisar ilçelerinde planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanacak.