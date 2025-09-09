İZSU su kesintisi programı: İzmir'de sular ne zaman gelecek?
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) 9 Eylül tarihli su kesintisi programını paylaştı. Programa göre, İzmir'in 8 ilçesine su verilemeyecek.
İzmir’de yaşayan vatandaşların gündeminde bugün yapılacak su kesintileri var. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından yayımlanan 9 Eylül tarihli planlı bakım ve onarım programına göre kentin bazı ilçelerinde gün boyu su kesintisi uygulanacak.
9 EYLÜL SU KESİNTİSİ PROGRAMI