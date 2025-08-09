İZSU su kesintisi programı (Ödemiş, Seferihisar, Urla...): İzmir'de sular ne zaman gelecek?
İzmir'de planlı su kesintilerinde son durum bölgede yaşayanlar tarafından merakla araştırılıyor. Kesintilerden etkilenen vatandaşlar, İZSU tarafından paylaşılan planlı programı takip ediyor. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek?
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğü 9 Ağustos tarihli su kesintisi programını paylaştı. İZSU programına göre, elektrik arızası, ana boru arızası gibi nedenlerle bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacak. Programa göre Karabağlar, Kemalpaşa, Konak, Ödemiş, Seferihisar, Urla, Tire, Torbalı ilçelelerine su verilemeyecek.
9 EYLÜL SU KESİNTİSİ PROGRAMI