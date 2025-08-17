İZSU su kesintisi programını paylaştı: İzmir'in 4 ilçesinde su kesintisi

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğü 17 Ağustos tarihli su kesintisi programını paylaştı. İZSU programına göre, elektrik arızası, ana boru arızası gibi nedenlerle bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacak. Programa göre Bergama, Ödemiş, Seferihisar, Torbalı ilçelerine su verilemeyecek.