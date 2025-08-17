İZSU su kesintisi programını paylaştı: İzmir'in 4 ilçesinde su kesintisi
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), kent genelinde yapılacak bakım, onarım ve altyapı çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde planlı su kesintisi uygulanacağını duyurdu. Yetkililer, kesintinin belirlenen saatler arasında etkili olacağını ve çalışmaların tamamlanmasının ardından şebekeye yeniden su verileceğini bildirdi.
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğü 17 Ağustos tarihli su kesintisi programını paylaştı. İZSU programına göre, elektrik arızası, ana boru arızası gibi nedenlerle bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacak. Programa göre Bergama, Ödemiş, Seferihisar, Torbalı ilçelerine su verilemeyecek.