İZSU su kesintisi programını paylaştı: İzmir'in 4 ilçesinde su kesintisi

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), kent genelinde yapılacak bakım, onarım ve altyapı çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde planlı su kesintisi uygulanacağını duyurdu. Yetkililer, kesintinin belirlenen saatler arasında etkili olacağını ve çalışmaların tamamlanmasının ardından şebekeye yeniden su verileceğini bildirdi.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğü 17 Ağustos tarihli su kesintisi programını paylaştı. İZSU programına göre, elektrik arızası, ana boru arızası gibi nedenlerle bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacak. Programa göre Bergama, Ödemiş, Seferihisar, Torbalı ilçelerine su verilemeyecek.

17 AĞUSTOS SU KESİNTİSİ

BERGAMA - MALTEPE

17.08.2025 saat 09:15 ile 12:15 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

ANABORU ARIZASI NEDENİYLE MALTEPE MAHALLESİNDE 3 SAATLİK SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.

ÖDEMİŞ - ÇAYLI

17.08.2025 saat 09:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

ÖDEMİŞ İLÇESİ ÇAYLI MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.

SEFERİHİSAR

ATATÜRK 17.08.2025 saat 09:14 ile 11:14 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

5503 SK. VE CİVARINA GEÇİCİ OLARAK SU VERİLEMEYECEKTİR.

TORBALI BAHÇELİEVLER, İSTİKLAL, YAZIBAŞI

17.08.2025 saat 08:50 ile 11:50 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ OLUCAKTIR

