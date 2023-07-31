İztuzu’nda rekor yılı | Caretta carettaların yuva sayısı 700’e ulaştı

“REKORA GİDİYORUZ”

“Deniz kaplumbağalarının uzun göçler yapmaları ve çoğu bireyin 2-3 senede bir üremeleri nedeniyle her yıl sabit yuva sayısına ulaşılamıyor.” diyen Kaska, “Bir yuvaya 100 yumurta bırakıyorlar. İki haftalık aralarla ortalama 2 ile 6 yuva yapabiliyorlar. Geçen yıl temmuz ayında 300 olan yuvalama alanı şu an 700'e ulaştı. Rekora gidiyoruz.” şeklinde konuştu.