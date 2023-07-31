İztuzu’nda rekor yılı | Caretta carettaların yuva sayısı 700’e ulaştı
Muğla’nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Plajı’nda bu yıl rekora gidiliyor. Nesli tükenmekte olan caretta carettaların, geçen yıl 300 olan yuvalama alanı bu yıl 700’e ulaştı. Plajda çeşitli önlemler alınırken, Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi, plajda gece boyu nöbet tutuyor.
Avrupa'nın en iyi kumsalları arasında gösterilen, Ortaca'nın Dalyan Mahallesi'ndeki, dünyaca ünlü İztuzu Plajı, nesli tükenmekte olan caretta caretta türü deniz kaplumbağalarına ev sahipliği yapıyor.