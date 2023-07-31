İztuzu’nda rekor yılı | Caretta carettaların yuva sayısı 700’e ulaştı

Muğla’nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Plajı’nda bu yıl rekora gidiliyor. Nesli tükenmekte olan caretta carettaların, geçen yıl 300 olan yuvalama alanı bu yıl 700’e ulaştı. Plajda çeşitli önlemler alınırken, Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi, plajda gece boyu nöbet tutuyor.

İztuzu’nda rekor yılı | Caretta carettaların yuva sayısı 700’e ulaştı - 1

Avrupa'nın en iyi kumsalları arasında gösterilen, Ortaca'nın Dalyan Mahallesi'ndeki, dünyaca ünlü İztuzu Plajı, nesli tükenmekte olan caretta caretta türü deniz kaplumbağalarına ev sahipliği yapıyor.

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İztuzu’nda rekor yılı | Caretta carettaların yuva sayısı 700’e ulaştı - 2

Carettaların yumurtlama döneminde sorun yaşanmaması için DEKAMER tarafından çeşitli önlemler alınırken, görevliler sahilde gece boyu nöbet tutuyor.

İztuzu’nda rekor yılı | Caretta carettaların yuva sayısı 700’e ulaştı - 3

DEKAMER Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, İztuzu’nda mayıs ayında başlayan yuvalama sayısının 700’e ulaştığını, carettaların iyi beslenerek ürettikleri yumurtaları uygun yerlere bıraktıklarını söyledi.

İztuzu’nda rekor yılı | Caretta carettaların yuva sayısı 700’e ulaştı - 4

“REKORA GİDİYORUZ”

“Deniz kaplumbağalarının uzun göçler yapmaları ve çoğu bireyin 2-3 senede bir üremeleri nedeniyle her yıl sabit yuva sayısına ulaşılamıyor.” diyen Kaska, “Bir yuvaya 100 yumurta bırakıyorlar. İki haftalık aralarla ortalama 2 ile 6 yuva yapabiliyorlar. Geçen yıl temmuz ayında 300 olan yuvalama alanı şu an 700'e ulaştı. Rekora gidiyoruz.” şeklinde konuştu.

İztuzu’nda rekor yılı | Caretta carettaların yuva sayısı 700’e ulaştı - 5
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