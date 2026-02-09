James Bond filmine sahne olmuştu, izleri siliniyor. Simge köprüde yıkım başladı

O dönemde eski Adana ile yeni Adana'yı birbirine bağlayan ilk köprü olma özelliğiyle hizmet veren yapı, yıllar boyunca yüz binlerce aracın geçişine ev sahipliği yaptı ve kentin gelişmesinde kritik rol oynadı. Simge köprü, yalnızca ulaşım açısından değil, kültürel yönüyle de dikkat çekiyor.

Dünyaca ünlü James Bond serisinin 2012 yapımı "Skyfall" filminin bazı aksiyon sahneleri bu bölgede çekildi ve Kasım Gülek Köprüsü sinema tarihine de iz bıraktı.

James Bond-Skyfall filminin köprü üzerindeki çekimlerinde yer alan ve o dönem internete sızan bir fotoğraf ile ünlenen 61 yaşındaki Hatice Çetin (fotoğrafta)