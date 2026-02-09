James Bond filmine sahne olmuştu, izleri siliniyor. Simge köprüde yıkım başladı
09.02.2026 09:41
İHA
Adana'da dünyaca ünlü James Bond serisinin 2012 yapımı "Skyfall" filminin bazı aksiyon sahnelerinin çekildiği Kasım Gülek Köprüsü'nde yıkım çalışmaları başladı.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından yürütülen Hızlı Tren Demiryolu Hattı Projesi kapsamında Adana'nın simge yapılarından biri olan Kasım Gülek Köprüsü'nün yıkım ve alt geçit çalışmaları başladı.
Proje nedeniyle Gazipaşa Bulvarı ile Kasım Gülek Köprüsü bağlantı yolu, 8 Şubat-15 Ekim 2026 tarihleri arasında araç trafiğine kapatıldı. Adana şehir merkezinde önemli bir ulaşım aksı üzerinde bulunan köprü, 1962 yılında inşa edilerek kentin ulaşım tarihinde dönüm noktası oluşturmuştu.
O dönemde eski Adana ile yeni Adana'yı birbirine bağlayan ilk köprü olma özelliğiyle hizmet veren yapı, yıllar boyunca yüz binlerce aracın geçişine ev sahipliği yaptı ve kentin gelişmesinde kritik rol oynadı. Simge köprü, yalnızca ulaşım açısından değil, kültürel yönüyle de dikkat çekiyor.
Dünyaca ünlü James Bond serisinin 2012 yapımı "Skyfall" filminin bazı aksiyon sahneleri bu bölgede çekildi ve Kasım Gülek Köprüsü sinema tarihine de iz bıraktı.
James Bond-Skyfall filminin köprü üzerindeki çekimlerinde yer alan ve o dönem internete sızan bir fotoğraf ile ünlenen 61 yaşındaki Hatice Çetin (fotoğrafta)
"ÇOCUKLUĞUMUZ BU KÖPRÜDE GEÇTİ, İÇİMİZ BURUK"
Köprünün yıkılmasının bir burukluk oluşturduğunu söyleyen Murat Kaletefoğlu, "Hızlı tren olması çok iyi ama Adana'ya çok geç kaldı. İnşallah bundan sonra daha da iyi olacak. Çocukluğumuz burada geçti. O köprüden arabayla inip çıkmak heyecan veriyordu. Kasım Gülek simge bir köprü ama yenilik de olmazsa olmuyor. Bitimi Ekim ayında görünüyor." dedi.
Vatandaşlardan Bora Gevrekçi ise, "Hızlı tren Adana'ya hayırlı olsun. Bence gerekiyordu ama bir milat da gitti. Daha farklı restore edilebilir miydi bilmiyorum ama yapacak bir şey yok. Burada çok anımız geçti. Nüfus sayımı olduğunda köprüye çıkıp top oynardık. Mazide kaldı. Ancak son bir fotoğraf çektim. Ekim ayında bitecek olması gayet iyi. Bence kısa sürede tamamlanacak." diye konuştu.
Vatandaşlardan Tolga İnsanoğlu da, "Burada yıllarımız geçti, üzülüyoruz ama yapacak bir şey yok. Hızlı tren nedeniyle yıkılıyor ve zaten değişmesi gerekiyordu. Ekim ayında açılacakmış; süre biraz uzun ama yapacak bir şey yok." şeklinde konuştu.
TCDD yetkilileri, hızlı tren projesi kapsamında yürütülen çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda sürdürüleceğini belirterek, sürücülerin belirtilen tarihler arasında alternatif güzergâhları kullanmaları konusunda uyarıda bulundu.
15 EKİM'DE TRAFİĞE AÇILACAK
Çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgedeki ulaşım altyapısının daha modern ve güvenli hale gelmesinin hedeflendiği kaydedildi. Alanın 15 Ekim'de yeniden trafiğe açılacağı öğrenildi.
Çekimlerinin bir kısmı Adana'da yapılan James Bond-Skyfall filminin Kasım Gülek Köprüsü'ndeki bölümlerinde rol alan Hatice Çetin köprü yıkılacağı için üzgün olduğu ancak elinden bir şey gelmediğini söylemişti.