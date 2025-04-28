Jammer nedir, ne için kullanılır?

Günümüzde teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte kablosuz iletişim araçlarının kullanımı da yaygınlaştı. Ancak, bu iletişimi engellemek için kullanılan jammer cihazları da gündeme gelmeye devam ediyor. Jammer cihazları, doğru ve yasal çerçevede kullanıldığında önemli güvenlik avantajları sunarken, bireysel ve izinsiz kullanım durumunda ciddi hukuki sonuçlar doğurmaktadır. Peki, jammer nedir, kimler jammer kullanabilir?

Jammer nedir, ne için kullanılır? - 1

Jammer, radyo frekansı (RF) sinyallerini bozarak veya bloke ederek, cihazların birbirleriyle iletişim kurmasını engelleyen bir elektronik aygıttır. Özellikle cep telefonları, GPS sistemleri, Wi-Fi ağları ve radyo iletişim cihazları gibi kablosuz teknolojilerin çalışmasını durdurmak için kullanılır. Jammer cihazı, belirli bir frekansta yoğun bir sinyal yayarak, bölgedeki iletişim sinyallerini adeta "boğar" ve böylece cihazların bağlantısını keser.

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Jammer nedir, ne için kullanılır? - 2

KİMLER JAMMER KULLANABİLİR?

Jammer cihazları çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. Askerî bölgelerde, güvenlik amaçlı toplantılarda, devlet dairelerinde ve bazı özel güvenlikli alanlarda, iletişimi engellemek ve gizliliği korumak amacıyla kullanımına izin verilmektedir. Ayrıca sınav merkezlerinde kopya çekmeyi önlemek amacıyla da jammer kullanımı tercih edilmektedir.


Jammer nedir, ne için kullanılır? - 3

Bununla birlikte, kötü niyetli kişiler tarafından araç takip sistemlerini devre dışı bırakmak, hırsızlık yapmak veya yasal olmayan faaliyetleri gizlemek için jammer kullanımına da rastlanmaktadır. Bu tür kullanımlar, ciddi güvenlik tehditleri oluşturduğu için yasal düzenlemelerle sıkı biçimde denetlenmektedir.

Jammer nedir, ne için kullanılır? - 4

JAMMER KULLANIMI YASAK MI?

Türkiye'de jammer (sinyal kesici) cihazların ithalatı, satışı, bulundurulması ve kullanılması genel olarak yasaktır.

Jammer kullanımı, yalnızca Milli Savunma Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, MİT gibi resmî güvenlik kurumlarına izinle verilmiştir.

Bireysel olarak ya da özel şirketlerde jammer kullanımı, özellikle insanların cep telefonu, internet, GPS gibi haberleşme özgürlüklerini engellediği için kanunen suç sayılır.

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