Jammer nedir, ne için kullanılır?

Jammer, radyo frekansı (RF) sinyallerini bozarak veya bloke ederek, cihazların birbirleriyle iletişim kurmasını engelleyen bir elektronik aygıttır. Özellikle cep telefonları, GPS sistemleri, Wi-Fi ağları ve radyo iletişim cihazları gibi kablosuz teknolojilerin çalışmasını durdurmak için kullanılır. Jammer cihazı, belirli bir frekansta yoğun bir sinyal yayarak, bölgedeki iletişim sinyallerini adeta "boğar" ve böylece cihazların bağlantısını keser.