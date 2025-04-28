Jammer nedir, ne için kullanılır?
Günümüzde teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte kablosuz iletişim araçlarının kullanımı da yaygınlaştı. Ancak, bu iletişimi engellemek için kullanılan jammer cihazları da gündeme gelmeye devam ediyor. Jammer cihazları, doğru ve yasal çerçevede kullanıldığında önemli güvenlik avantajları sunarken, bireysel ve izinsiz kullanım durumunda ciddi hukuki sonuçlar doğurmaktadır. Peki, jammer nedir, kimler jammer kullanabilir?
Jammer, radyo frekansı (RF) sinyallerini bozarak veya bloke ederek, cihazların birbirleriyle iletişim kurmasını engelleyen bir elektronik aygıttır. Özellikle cep telefonları, GPS sistemleri, Wi-Fi ağları ve radyo iletişim cihazları gibi kablosuz teknolojilerin çalışmasını durdurmak için kullanılır. Jammer cihazı, belirli bir frekansta yoğun bir sinyal yayarak, bölgedeki iletişim sinyallerini adeta "boğar" ve böylece cihazların bağlantısını keser.