Jandarma astsubay alımı başvuru sonuçlarında son durum: Jandarma 1680 sözleşmeli astsubay alımı başvuru sonuçları açıklandı mı?

Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesinin ve sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav ücreti yatırma duyurusu, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresinden ilan edilecektir.