Jandarma astsubay alımı başvuru sonuçlarında son durum: Jandarma 1680 sözleşmeli astsubay alımı başvuru sonuçları açıklandı mı?

Jandarma Genel Komutanlığı (JGK), 1680 muvazzaf ve sözleşmeli astsubay alımı başvuruları 30 Aralık 2022 - 15 Ocak 2023 tarihleri arasında tamamlandı. Başvuru sürecinin sona ermesi ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Peki, Jandarma 1680 sözleşmeli astsubay alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? İşte jandarma astsubay alımı başvuru sonuçlarında son durum...

Jandarma astsubay alımı başvuru sonuçlarında son durum: Jandarma 1680 sözleşmeli astsubay alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? - 1

Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) kadrolarında görev almak üzere 1680 muvazzaf ve sözleşmeli astsubay alımı yapılacağı duyurulmuştu. Duyuru ardından başvuru süreci başlatıldı. Jandarma Genel Komutanlığı'nın muvazzaf ve sözleşmeli (erkek/kadın) astsubay ihtiyacına yönelik başvurular 30 Aralık 2022 – 15 Ocak 2023 tarihleri arasında alınmıştı.

Jandarma astsubay alımı başvuru sonuçlarında son durum: Jandarma 1680 sözleşmeli astsubay alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? - 2

SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLİR?

Jandarma Genel Komutanlığı astsubay alımı başvuru sonuçları tarihine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 

Adaylar başvuru sonuçlarını https://www.jandarma.gov.tr/ internet adresi üzerinden e-Devlet giriş sayfasıyla sorgulayabilecekler.

Jandarma astsubay alımı başvuru sonuçlarında son durum: Jandarma 1680 sözleşmeli astsubay alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? - 3

Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesinin ve sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav ücreti yatırma duyurusu, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresinden ilan edilecektir.

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