Jandarma astsubay alımlarında son durum: Jandarma 1680 sözleşmeli astsubay alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Jandarma Genel Komutanlığında boş kadrolarda görevlendirmek üzere 1680 muvazzaf ve sözleşmeli astsubay alımı gerçekleştirilecek. Başvuru sürecinin 15 Ocak 2023 tarihinde sona ermesi ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi.
Jandarma Genel Komutanlığı astsubay alımı başvuru sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Değerlendirme işlemleri sona erdikten sonra başvuru sonuçları https://www.jandarma.gov.tr/ internet adresi üzerinden e-Devlet giriş sayfasıyla sorgulanacak.
Başvuru sonuçları, sınavlara girecek adayların listesi, sınav merkezi ve sınav tarihi https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi PTS ‘‘Sonuç Bilgileri’’ bölümü altında ‘‘Sonuçlarım’’ kısmında ilan edilecektir.