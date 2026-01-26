Jandarma Genel Komutanlığı 3 bin 395 personel alımı başvurusu 2026: JGK personel alımı başvuruları nasıl yapılır, şartlar neler?
26.01.2026 10:36
NTV - Haber Merkezi
Jandarma Genel Komutanlığı 3 bin 395 personel alımı başvurusunun nasıl yapılacağı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanan personel alımı ilanı sonrasında merak ediliyor. Jandarma Genel Komutanlığı karargâhı ile bağlısı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına belirtilen branşlarda muvazzaf erkek ve kadın astsubay temini yapılacak. 2026JGK personel alımı başvuruları nasıl yapılır, şartlar neler?
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığında 3 bin 395, Sahil Güvenlik Komutanlığında ise 200 sözleşmeli astsubay ile 40 sözleşmeli subay olmak üzere 3 bin 635 personel istihdam edileceğini duyurdu.
3 BİN 395 PERSONEL ALIMI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde Jandarma Genel Komutanlığı için eğitim alacak jandarma, istihkam, muhabere, ikmal, bakım, personel, maliye ve sağlık branşlarında 3 bin 164'ü erkek, 231'i kadınlardan oluşmak üzere 3 bin 395 astsubay temin edilecek.
Sahil Güvenlik Komutanlığı için ise güverte, makine, ikmal, bilgi teknolojileri ve idari branşlarında 180'i erkek, 20'si kadın olmak üzere 200 astsubayın istihdamı yapılacak.
Ayrıca, Sahil Güvenlik Komutanlığına, 33'ü erkek, 7'si kadın olmak üzere 40 sözleşmeli subay temin edilecek ve genel toplamda 3 bin 635 sözleşmeli subay ve astsubay alımı gerçekleşecek.
BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?
Başvurular 26 Ocak tarihinden itibaren, 9 Şubat 2026 saat 23.59'a kadar "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet aracılığıyla gerçekleştirilecek.
Başvuruya ilişkin ilanın detaylarına "www.jandarma.gov.tr", "www.jsga.edu.tr", "www.sg.gov.tr" "https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/" ve "www.kamuilan.sbb.gov.tr" internet sitelerinden ulaşılabilecek.