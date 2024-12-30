Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) 3590 muvazzaf subay ve astsubay alımı yapacak: Başvuru tarihleri ve şartları

Jandarma Genel Komutanlığı'nda (JGK) istihdam edilmek üzere 3590 muvazzaf/sözleşmeli subay alınacak. Adaylar başvurularını e-Devlet aracılığıyla gerçekleştirebilecek. Peki, Jandarma Genel Komutanlığı (JGK)muvazzaf subay ve astsubay alımı başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler?

Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) 3590 muvazzaf subay ve astsubay alımı yapacak: Başvuru tarihleri ve şartları - 1

Jandarma Genel Komutanlığı  muvazzaf subay ve astsubay alımı için ilan paylaştı. Yayımlanan ilana göre, başvurular sadece https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak. Başvurular; 30 Aralık 2024 günü başlayıp, 15 Ocak 2025 günü saat 23:59'da sona erecek.

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Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) 3590 muvazzaf subay ve astsubay alımı yapacak: Başvuru tarihleri ve şartları - 2

TS'ye e-Devlet kapısı üzerinden e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacak.


Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) 3590 muvazzaf subay ve astsubay alımı yapacak: Başvuru tarihleri ve şartları - 3

Temine ilişkin detaylara, "www.jandarma.gov.tr", "www.sg.gov.tr", "www.jsga.edu.tr" ve "www.kamuilan.ailevecalisma.gov.tr" internet adreslerinde yer alan kılavuzdan ulaşılabilecek.

Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) 3590 muvazzaf subay ve astsubay alımı yapacak: Başvuru tarihleri ve şartları - 4

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Adaylarda aranacak niteliklerden bazıları şöyle:

"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, başvuru kılavuzlarında belirtilen öğrenim programlarından mezun olmak, bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla 27 yaşını bitirmemiş olmak, lisansüstü öğrenimi tamamlamış olanlar için düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 32 yaşını bitirmemiş olmak, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak, hamile olmamak, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya sözleşmeli erbaş/er olarak görevliyken ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak."

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