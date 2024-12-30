Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) 3590 muvazzaf subay ve astsubay alımı yapacak: Başvuru tarihleri ve şartları

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Adaylarda aranacak niteliklerden bazıları şöyle:



"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, başvuru kılavuzlarında belirtilen öğrenim programlarından mezun olmak, bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla 27 yaşını bitirmemiş olmak, lisansüstü öğrenimi tamamlamış olanlar için düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 32 yaşını bitirmemiş olmak, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak, hamile olmamak, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya sözleşmeli erbaş/er olarak görevliyken ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak."