Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) 3590 muvazzaf subay ve astsubay alımı yapacak: Başvuru tarihleri ve şartları
Jandarma Genel Komutanlığı'nda (JGK) istihdam edilmek üzere 3590 muvazzaf/sözleşmeli subay alınacak. Adaylar başvurularını e-Devlet aracılığıyla gerçekleştirebilecek. Peki, Jandarma Genel Komutanlığı (JGK)muvazzaf subay ve astsubay alımı başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler?
Jandarma Genel Komutanlığı muvazzaf subay ve astsubay alımı için ilan paylaştı. Yayımlanan ilana göre, başvurular sadece https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak. Başvurular; 30 Aralık 2024 günü başlayıp, 15 Ocak 2025 günü saat 23:59'da sona erecek.