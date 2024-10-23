Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?
Jandarma Genel Komutanlığı'na (JGK) 300 lojistik, 10 bando alt branşlarında olmak üzere 310 uzman erbaş alınacak. Uzman erbaş alımı başvurularının başlama ve bitiş saatleri, temini yapılacak uzman erbaş alt branşları, temin şartları ve diğer detaylar paylaşıldı. Peki, Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığına (JGK) 310 uzman erbaş alımı için ilan paylaştı.
Jandarma uzman erbaş alımı başvuruları 23 Ekim-6 Kasım 2024 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacak.