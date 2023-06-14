Jandarma Günü ne zaman? İşte 14 Haziran Jandarma Günü mesajları ve sözleri

Jandarma Teşkilatı 184 yaşına girdi. Jandarma Teşkilatı, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla 184 yıldır gece gündüz görev yapıyor. Devlet arşivlerinde adına 1839'dan itibaren rastlanan ve 2016'da İçişleri Bakanlığına bağlanan kurumdaki Jandarma personelleri 14 Haziran'ı Jandarma Günü olarak kutluyor. İşte, 14 Haziran Jandarma Günü mesajları ve sözleri

Jandarma Günü ne zaman? İşte 14 Haziran Jandarma Günü mesajları ve sözleri - 1

Tanzimat Fermanı'nın ilan edildiği 1839 ile "Asakir-i Zaptiye Nizamnamesi"nin yürürlüğe girdiği 14 Haziran gününün birleştirilmesiyle Jandarma Teşkilatının kuruluş tarihi, 14 Haziran 1839 olarak belirlendi. Bu yıl dönümü tarihi şimdi ise Jandarma Günü olarak kutlanıyor. İşte, Jandarma personellerini tebrik için derlenen söz ve mesajlar...

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Jandarma Günü ne zaman? İşte 14 Haziran Jandarma Günü mesajları ve sözleri - 2

2023 JANDARMA GÜNÜ KUTLAMA MESAJLARI

Başarılarıyla sadece ülke içinde değil, uluslararası alanda da yüksek itibar ve saygı uyandıran jandarmanın bu özel gününü en içten dileklerimle tebrik ederim

Jandarma Teşkilatımız sağ olsun, var olsun! Allah yâr ve yardımcıları olsun!

Yüce Türk Milletinin huzur ve güvenliği için ülkenin her köşesinde emniyet ve asayişi sağlayan 184 yıldır Jandarma yıl dönümün kutlu olsun.

Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle halkımızın takdirini kazanmıştır.


Jandarma Günü ne zaman? İşte 14 Haziran Jandarma Günü mesajları ve sözleri - 3

Tarihi şan ve şerefle dolu Türk Jandarma Teşkilatı’nın kuruluşunun 184. yılını kutlarım...Dağda kırda mağarada ilçede hainlerin ensesinde Türk Milletinin yanında var olsun kutlu olsun.

Ülkemizin huzur ve güvenliği için fedakarca görev yapan Jandarma Teşkilatımızın 184. Kuruluş Yıldönümü kutlu olsun.

Mensubu olmaktan daima onur duyduğum (184) yıllık mazisi olan"Jandarma Genel Komutanlığında" görev yapan emekli olan "Kahraman" silah arkadaşlarımın "14 Haziran Kuruluş Günü"nü kutlarım.

Vatanın her karışında gecesini gündüzüne katarak azim ve özveriyle çalışan Jandarma Teşkilatımızın bu özel ve anlamı günü kutlu olsun.

Büyük fedakârlık, sabır ve cesaretle, halkımızın huzur ve mutluluğunu, can ve mal güvenliğini sağlayarak, devletimizin bölünmez bütünlüğünü hedef alan tehdit ve tehlikelere karşı mücadele etmeyi kendisine vazife edinen Jandarma Teşkilatı mensuplarımızın bu güzel günü kutlu olsun.

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