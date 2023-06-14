Jandarma Günü ne zaman? İşte 14 Haziran Jandarma Günü mesajları ve sözleri

Tarihi şan ve şerefle dolu Türk Jandarma Teşkilatı’nın kuruluşunun 184. yılını kutlarım...Dağda kırda mağarada ilçede hainlerin ensesinde Türk Milletinin yanında var olsun kutlu olsun.



Ülkemizin huzur ve güvenliği için fedakarca görev yapan Jandarma Teşkilatımızın 184. Kuruluş Yıldönümü kutlu olsun.



Mensubu olmaktan daima onur duyduğum (184) yıllık mazisi olan"Jandarma Genel Komutanlığında" görev yapan emekli olan "Kahraman" silah arkadaşlarımın "14 Haziran Kuruluş Günü"nü kutlarım.



Vatanın her karışında gecesini gündüzüne katarak azim ve özveriyle çalışan Jandarma Teşkilatımızın bu özel ve anlamı günü kutlu olsun.



Büyük fedakârlık, sabır ve cesaretle, halkımızın huzur ve mutluluğunu, can ve mal güvenliğini sağlayarak, devletimizin bölünmez bütünlüğünü hedef alan tehdit ve tehlikelere karşı mücadele etmeyi kendisine vazife edinen Jandarma Teşkilatı mensuplarımızın bu güzel günü kutlu olsun.