Jandarma Günü ne zaman? İşte 14 Haziran Jandarma Günü mesajları ve sözleri
Jandarma Teşkilatı 184 yaşına girdi. Jandarma Teşkilatı, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla 184 yıldır gece gündüz görev yapıyor. Devlet arşivlerinde adına 1839'dan itibaren rastlanan ve 2016'da İçişleri Bakanlığına bağlanan kurumdaki Jandarma personelleri 14 Haziran'ı Jandarma Günü olarak kutluyor. İşte, 14 Haziran Jandarma Günü mesajları ve sözleri
Tanzimat Fermanı'nın ilan edildiği 1839 ile "Asakir-i Zaptiye Nizamnamesi"nin yürürlüğe girdiği 14 Haziran gününün birleştirilmesiyle Jandarma Teşkilatının kuruluş tarihi, 14 Haziran 1839 olarak belirlendi. Bu yıl dönümü tarihi şimdi ise Jandarma Günü olarak kutlanıyor. İşte, Jandarma personellerini tebrik için derlenen söz ve mesajlar...