Jandarma uzman erbaş alımı başvuru ekranı 2025 | 8 bin Jandarma uzman erbaş alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

Jandarma uzman erbaş alımının detayları belli oldu. Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde 8 bin uzman erbaş temin edilecek. Jandarma, at bakıcısı, havacılık itfaiyeci, lojistik, bando alt branşlarına alım yapılacak. Jandarma uzman erbaş alımı için adayların herhangi bir kuruma giderek bizzat müracaat etmesine gerek bulunmuyor. Başvuru işlemleri jsga.edu.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu adaylardan KPSS puan şartı aranacak.

Jandarma uzman erbaş alımı başvuru ekranı 2025 | 8 bin Jandarma uzman erbaş alımı başvuruları ne zaman, şartları neler? - 1

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunlarının yanı sıra ilköğretim (ortaokul) mezunu adaylarda alımlar için müracaat edebilecek. İlköğretim mezunu adaylardan KPSS puan şartı aranmayacak. Jandarma Uzman erbaş alımı başvuru ekranı iki hafta boyunca açık kalacak. En fazla alım ise 7.087 ile jandarma kadrosuna gerçekleştirilecek. Resmi Gazete’de yayımlanan bilginin ardından başvuru ekranı yoğun ilgi görüyor. Başvuru yapacak adayların özel ve genel şartları sağlaması gerekiyor. İşte, 8 bin Jandarma uzman erbaş alımının detayları…

TÜRKİYE HABERLERİ

Jandarma uzman erbaş alımı başvuru ekranı 2025 | 8 bin Jandarma uzman erbaş alımı başvuruları ne zaman, şartları neler? - 2

2025 JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI NE ZAMAN?

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde toplam 8.000 uzman erbaş (erkek) temin edilecek. Başvuru işlemleri bugün (20 Ağustos) itibariyle başlayacak. Başvuru ekranı 3 Eylül 2025 tarihine kadar devam edecek. açık kalacak.

Adaylar başvuru işlemlerini jandarma.gov.tr adresi üzrinden gerçekleştirebilecek. İşlemler, personel öğrenci alımı başvuru kısmından e-Devlet kapısı vasıtasıyla belirlenen tarihlerde başvuru yapılacak.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Jandarma uzman erbaş alımı başvuru ekranı 2025 | 8 bin Jandarma uzman erbaş alımı başvuruları ne zaman, şartları neler? - 3

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Ortaöğretim (lise), ön lisans ve lisans mezunu adaylar KPSS puanı ile başvuru yapabileceklerdir. KPSS puanı olmayan ortaöğretim (lise), ön lisans ve lisans mezunu adaylar başvuru yapamayacaklardır.

Jandarma, at bakıcısı, bot serdümeni, sıhhiyeci, muhabere, havacılık ve bando alt branşları için 2023-2024 yıllarından birine ait KPSS puanının (P3, P93, P94) 60 ve üzeri, j.lojistik (Mesleki nitelikler) alt branşı için ise 2024 yılına ait KPSS puanının (P93, P94) 50 ve üzeri olması gerekmektedir. Lisans mezunu adaylardan her iki yıl için sınav notu olanların yüksek olan puanı kullanılacaktır.

İlköğretim (ortaokul) mezunu adaylardan KPSS puanı aranmayacak olup, Tablo-5’te belirtilen mesleki yeterlilik kriterlerinden birine sahip olması ve belgeyi başvuru sistemine yüklemesi gerekmektedir.

Jandarma uzman erbaş alımı başvuru ekranı 2025 | 8 bin Jandarma uzman erbaş alımı başvuruları ne zaman, şartları neler? - 4

KILAVUZ YAYIMLANDI

Jandarma uzman erbaş alımı için başvuru kılavuzu kamuilan.sbb.gov.r adresinden ilan edildi. Adaylar başvurularla ilgili genel bilgiler, giriş koşulları, sınav açağrılma esasları, başvurunun yapılması, sınav ücreti, uygulanacak sınav aşamaları, başarı sıralamaları, atama işlemleri ve diğer detaylarla ilgili bilgilere aşağıdaki kılavuzdan erişim sağlayabilir.

SÖZLEŞMELİ UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

DAHA FAZLA GÖSTER