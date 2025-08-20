Jandarma uzman erbaş alımı başvuru ekranı 2025 | 8 bin Jandarma uzman erbaş alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?
Jandarma uzman erbaş alımının detayları belli oldu. Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde 8 bin uzman erbaş temin edilecek. Jandarma, at bakıcısı, havacılık itfaiyeci, lojistik, bando alt branşlarına alım yapılacak. Jandarma uzman erbaş alımı için adayların herhangi bir kuruma giderek bizzat müracaat etmesine gerek bulunmuyor. Başvuru işlemleri jsga.edu.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu adaylardan KPSS puan şartı aranacak.
Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunlarının yanı sıra ilköğretim (ortaokul) mezunu adaylarda alımlar için müracaat edebilecek. İlköğretim mezunu adaylardan KPSS puan şartı aranmayacak. Jandarma Uzman erbaş alımı başvuru ekranı iki hafta boyunca açık kalacak. En fazla alım ise 7.087 ile jandarma kadrosuna gerçekleştirilecek. Resmi Gazete’de yayımlanan bilginin ardından başvuru ekranı yoğun ilgi görüyor. Başvuru yapacak adayların özel ve genel şartları sağlaması gerekiyor. İşte, 8 bin Jandarma uzman erbaş alımının detayları…