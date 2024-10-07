Jandarma uzman erbaş alımı başvuruları 2024: 9 bin 690 uzman erbaş alımı yapılacak (Başvuru nasıl yapılır, şartlar neler?)
Jandarma uzman erbaş alımı başvurularının nasıl yapılacağı, Resmi Gazete'de yayımlanan uzman erbaş alımı ilanı sonrasında sorgulanmaya başladı. Jandarma Genel Komutanlığına 9 bin 75 jandarma, 5 bot serdümeni, 500 sıhhiyeci, 100 muhabere ve 10 havacılık (5 Uçak/Helikopter Teknisyen Yrdc.. 5 Havacılık İtfaiyecisi) alt branşlarında olmak üzere toplam 9 bin 690 sözleşmeli uzman erbaş (erkek) temin edilecek. Peki, 2024 jandarma uzman erbaş alımı başvuruları nasıl yapılır, şartlar neler?
2024 jandarma uzman erbaş alımı başvurularının nasıl yapılacağı, Jandarma Genel Komutanlığı duyurusuyla birlikte adayların gündeminde yer almaya başladı. Adaylar 2023-2024 KPSS puanı ile başvuru yapabileceklerdir. KPSS puanı olmayan adaylar başvuru yapamayacak. Peki, 2024 jandarma uzman erbaş alımı başvuruları nasıl yapılır, şartlar neler?