Jandarma uzman erbaş alımı başvuruları 2024: 9 bin 690 uzman erbaş alımı yapılacak (Başvuru nasıl yapılır, şartlar neler?)

KPSS PUANI ŞARTI ARANACAK

Adaylar 2023-2024 KPSS puanı ile başvuru yapabileceklerdir. KPSS puanı olmayan adaylar başvuru yapamayacaklardır. Adayların 2023-2024 yılına ait KPSS puanının 50 ve üzeri olması gerekmektedir. Lisans mezunu adaylardan her iki yıl için sınav notu olanların yüksek olan puanı kullanılacaktır.



Şehit veya vazife malulü eş ve çocuklarının başvuru yapabilmesi için genel adaylara belirlenen KPSS taban puanın en az %80’inin (2023-2024 yılına ait KPSS’den en az 40 ve üzeri puan) alınmış olması gerekmektedir.