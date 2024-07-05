Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) 523 öğrenci alımı yapacak: Subay - Astsubay alımı başvuru şartları ve tarihleri

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokuluna 283 erkek ve 40 kadın öğrenci, Güvenlik Bilimleri Fakültesine ise 200 erkek öğrenci alınacak. Başvurular sadece https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) 523 öğrenci alımı yapacak: Subay - Astsubay alımı başvuru şartları ve tarihleri - 1

Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf subay ve astsubay ihtiyacının karşılanması maksadıyla, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına 483 erkek ve 40 kadın olmak üzere toplamda 523 öğrenci temini yapılacak.

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Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) 523 öğrenci alımı yapacak: Subay - Astsubay alımı başvuru şartları ve tarihleri - 2

JSGA ÖĞRENCİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Adaylar, başvurularını 5-25 Temmuz arasında https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi, JSGA Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapabilecek. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) 523 öğrenci alımı yapacak: Subay - Astsubay alımı başvuru şartları ve tarihleri - 3

Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesi, sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular PTS'den ilan edilecek.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) 523 öğrenci alımı yapacak: Subay - Astsubay alımı başvuru şartları ve tarihleri - 4

BAŞVURU KILAVUZLARI İÇİN TIKLAYIN

Adaylar, teminle ilgili detaylara, www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının https://kamuilan.sbb.gov.tr adreslerinde yer alan "2024 Yılı JSGA Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu Başvuru Kılavuzu" ile ulaşabilecek.

JANDARMA SUBAY GÜVENLİK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BAŞVURU KILAVUZU

JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU BAŞVURU KILAVUZU

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