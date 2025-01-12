Jandarma ve sahil güvenlik astsubay alımı yapacak! İşte son başvuru tarihi
Jandarma ve sahil güvenlik komutanlıklarında 3 bin 540 astsubay istihdam edilecek. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde Jandarma Genel Komutanlığı için eğitim alacak jandarma, istihkam, muhabere, ikmal, bakım, personel, maliye ve sağlık branşlarında 3 bin 107'si erkek, 233'ü kadınlardan oluşmak üzere 3 bin 340 astsubay temin edilecek.
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığında 3 bin 340, Sahil Güvenlik Komutanlığında ise 200 olmak üzere 3 bin 540 astsubayın istihdam edileceğini duyurdu.