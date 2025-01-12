Jandarma ve sahil güvenlik astsubay alımı yapacak! İşte son başvuru tarihi

Sahil Güvenlik Komutanlığı için ise güverte, makine, ikmal, bilgi teknolojileri ve idari branşlarında 175'i erkek, 25'i kadın olmak üzere 200 astsubayın istihdamı yapılacak.



Başvurular, 15 Ocak 2025 saat 23.59'a kadar "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet aracılığıyla gerçekleştirilecek.