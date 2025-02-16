Jandarmadan Atak ve Van Gölü paylaşımı

Jandarma Genel Komutanlığı, yerli üretim Atak helikopterlerinin görev uçuşu sırasında kaydettiği Van Gölü ve Akdamar Adası’nı yansıtan fotoğraflar ile görüntüleri, sosyal medyada paylaştı. “Barışın güvercini, savaşın kartalı Atak helikopterlerimiz Van Gölü semalarında görev başında.” notunun yer aldığı paylaşım, binlerce kez izlendi.

Jandarmadan Atak ve Van Gölü paylaşımı - 1

Jandarma Atak helikopterlerinin görev sırasında Van Gölü üzerinde kaydedilen görüntü ve fotoğrafları, Jandarma Genel Komutanlığı’na ait sosyal medya hesabında paylaşıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Jandarmadan Atak ve Van Gölü paylaşımı - 2

Van Gölü ve göl içerisindeki Akdamar Adası’nın yer aldığı görsellerin üzerine, “Barışın güvercini, savaşın kartalı Atak helikopterlerimiz Van Gölü semalarında görev başında” ifadelerine yer verildi.

Jandarmadan Atak ve Van Gölü paylaşımı - 3

Paylaşılan video, sosyal medya kullanıcıları tarafından binlerce kez izlendi.

Jandarmadan Atak ve Van Gölü paylaşımı - 4

İki Atak helikopteri Van Gölü üzerindeyken, diğer helikopterin kamerasına yansıyan Van Gölü'nün masmavi suları içerisindeki Akdamar Adası ile Edremit ilçesinin güzel görüntüleri, kullanıcıların beğenisini topladı.

Jandarmadan Atak ve Van Gölü paylaşımı - 5
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