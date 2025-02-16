Jandarmadan Atak ve Van Gölü paylaşımı
Jandarma Genel Komutanlığı, yerli üretim Atak helikopterlerinin görev uçuşu sırasında kaydettiği Van Gölü ve Akdamar Adası’nı yansıtan fotoğraflar ile görüntüleri, sosyal medyada paylaştı. “Barışın güvercini, savaşın kartalı Atak helikopterlerimiz Van Gölü semalarında görev başında.” notunun yer aldığı paylaşım, binlerce kez izlendi.
Jandarma Atak helikopterlerinin görev sırasında Van Gölü üzerinde kaydedilen görüntü ve fotoğrafları, Jandarma Genel Komutanlığı’na ait sosyal medya hesabında paylaşıldı.