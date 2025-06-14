Jandarmanın 186'ncı Kuruluş Yıl Dönümü: Jandarma'nın kuruluş tarihi (Jandarma Günü kutlama mesajları)

Türkiye’nin güvenlik ve asayişinden sorumlu en köklü kurumlarından biri olan Jandarma Genel Komutanlığı, bu yıl 186. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 14 Haziran’da ülke genelinde çeşitli tören ve etkinliklerle Jandarma Teşkilatı'nın tarihi, kahramanlıkları ve millete olan hizmeti bir kez daha gururla anılıyor. Peki, Jandarma ne zaman kuruldu, hangi tarihte görevine başladı?

Jandarmanın 186'ncı Kuruluş Yıl Dönümü: Jandarma'nın kuruluş tarihi (Jandarma Günü kutlama mesajları) - 1

Jandarma Teşkilatı’nın temelleri, 14 Haziran 1839 tarihinde Asakir-i Zaptiye Nizamnamesi ile atıldı. Bu tarih, resmi olarak Jandarma Genel Komutanlığı’nın kuruluş günü olarak kabul edilmekte ve her yıl 14 Haziran’da kutlanmaktadır.


TÜRKİYE HABERLERİ

Jandarmanın 186'ncı Kuruluş Yıl Dönümü: Jandarma'nın kuruluş tarihi (Jandarma Günü kutlama mesajları) - 2

Osmanlı İmparatorluğu döneminde kurulan bu güvenlik birimi, özellikle kırsal alanlarda asayişin sağlanması, kamu düzeninin korunması ve suçluların takibi gibi görevleri üstleniyordu. Cumhuriyetin ilanıyla birlikte çağdaş normlara uygun şekilde yeniden yapılandırılan Jandarma, bugün modern ekipmanları, eğitimli personeli ve geniş görev alanıyla Türkiye'nin en önemli kolluk kuvvetlerinden biridir.


Jandarmanın 186'ncı Kuruluş Yıl Dönümü: Jandarma'nın kuruluş tarihi (Jandarma Günü kutlama mesajları) - 3

Her yıl olduğu gibi 2025 yılında da Jandarma’nın kuruluş yıl dönümüne özel olarak Türkiye genelinde anma programları, resmi törenler, şehitlik ziyaretleri, halkla buluşma etkinlikleri ve gösteriler düzenleniyor. Ayrıca sosyal medya kampanyalarıyla da Jandarma’nın geçmişi ve bugünü kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediyor.

Jandarmanın 186'ncı Kuruluş Yıl Dönümü: Jandarma'nın kuruluş tarihi (Jandarma Günü kutlama mesajları) - 4

JANDARMA GÜNÜ MESAJLARI

"186 yıldır milletimizin huzur ve güvenliğini sağlayan Jandarma Teşkilatı'nın Jandarma Günü’nü kutluyor, tüm kahraman personeline şükranlarımı sunuyorum."

"Gücünü milletten alan, halkla iç içe ve daima görevinin başında olan Jandarma Teşkilatımızın 186. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun."

"Vatanın her karış toprağında gece gündüz demeden görev yapan Jandarma personelimize minnettarız. Jandarma Günü kutlu olsun."

"14 Haziran Jandarma Günü vesilesiyle şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor; kahraman jandarmamıza başarılar diliyorum."

"Halkın güvenliği, ülkenin bütünlüğü için 186 yıldır görev başında olan Jandarma Genel Komutanlığı’nın Jandarma Günü kutlu olsun."


Jandarmanın 186'ncı Kuruluş Yıl Dönümü: Jandarma'nın kuruluş tarihi (Jandarma Günü kutlama mesajları) - 5

KISA JANDARMA GÜNÜ MESAJLARI

"Kahraman jandarmalarımızın 186. yıl dönümü kutlu olsun. İyi ki varsınız!"

"Vatan size emanet, siz de bizim gururumuzsunuz. Jandarma Günü kutlu olsun."

"Huzur ve güvenin teminatı Jandarma Teşkilatı'nın Jandarma Günü kutlu olsun!"

"186 yıldır milletin hizmetinde! Jandarma Günü'nü gururla kutluyoruz."

"Vatan için nöbette olan tüm jandarmalarımızın günü kutlu olsun."

"Kahramanlık, sadakat ve fedakârlığın adı: Jandarma. Bu millet size minnettardır. 186. yılınız kutlu olsun."

"Evlerinden, sevdiklerinden uzakta görev yapan tüm jandarma personelimizin Jandarma Günü kutlu olsun. Her daim dualarımızdasınız."

"Şehit jandarmalarımızı rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz. Aziz hatıralarınız önünde saygıyla eğiliyoruz."

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