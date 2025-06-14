Jandarmanın 186'ncı Kuruluş Yıl Dönümü: Jandarma'nın kuruluş tarihi (Jandarma Günü kutlama mesajları)

KISA JANDARMA GÜNÜ MESAJLARI

"Kahraman jandarmalarımızın 186. yıl dönümü kutlu olsun. İyi ki varsınız!"



"Vatan size emanet, siz de bizim gururumuzsunuz. Jandarma Günü kutlu olsun."



"Huzur ve güvenin teminatı Jandarma Teşkilatı'nın Jandarma Günü kutlu olsun!"



"186 yıldır milletin hizmetinde! Jandarma Günü'nü gururla kutluyoruz."



"Vatan için nöbette olan tüm jandarmalarımızın günü kutlu olsun."



"Kahramanlık, sadakat ve fedakârlığın adı: Jandarma. Bu millet size minnettardır. 186. yılınız kutlu olsun."



"Evlerinden, sevdiklerinden uzakta görev yapan tüm jandarma personelimizin Jandarma Günü kutlu olsun. Her daim dualarımızdasınız."



"Şehit jandarmalarımızı rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz. Aziz hatıralarınız önünde saygıyla eğiliyoruz."