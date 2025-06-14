Jandarmanın 186'ncı Kuruluş Yıl Dönümü: Jandarma'nın kuruluş tarihi (Jandarma Günü kutlama mesajları)
Türkiye’nin güvenlik ve asayişinden sorumlu en köklü kurumlarından biri olan Jandarma Genel Komutanlığı, bu yıl 186. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 14 Haziran’da ülke genelinde çeşitli tören ve etkinliklerle Jandarma Teşkilatı'nın tarihi, kahramanlıkları ve millete olan hizmeti bir kez daha gururla anılıyor. Peki, Jandarma ne zaman kuruldu, hangi tarihte görevine başladı?
Jandarma Teşkilatı’nın temelleri, 14 Haziran 1839 tarihinde Asakir-i Zaptiye Nizamnamesi ile atıldı. Bu tarih, resmi olarak Jandarma Genel Komutanlığı’nın kuruluş günü olarak kabul edilmekte ve her yıl 14 Haziran’da kutlanmaktadır.