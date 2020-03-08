Jandarmanın kadın subayları hem vatanı koruyor hem de hayat kurtarıyor

"BİR İŞİ SEVEREK YAPTIĞINIZDA ONUN ZORLUĞUNA KATLANIYORSUNUZ"

Karlı, nerede, ne zaman ve hangi şartlarda görev yapacaklarının belli olmadığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"En zor koşullarda görev yapmak için kendimizi sürekli eğitmemiz gerekiyor. Komutanlarımızın bizler için belirlemiş olduğu programlar dahilinde eğitimler alıyoruz. İşimizi sürekli en iyi şekilde yapmak adına üzerimize düşen görevi yerine getirmeye çalışıyoruz. Dışarıdan bakıldığı zaman bir kadın için çok zorlu görev olarak görülebilir. Ancak bir işi severek yaptığınızda onun zorluğuna katlanıyorsunuz, fedakarlık yapmak gözünüze çok büyük gelmiyor."

Görevleri bittikten sonra dışarıda sosyal bir hayat yaşadıklarına değinen Karlı, Türk kadınının tarih boyunca kendisine her zaman en önlerde yer bulabildiğine işaret etti.