Jandarmanın kuğu nöbeti: Nesilleri tehlike altında

Kış mevsiminde Rusya'dan gelip, Van Gölü Havzası’ndaki sazlık ve sulak alanlarda konaklayan iri gövdeli, zarif boyunlu beyaz kuğular, görenleri kendilerine hayran bırakıyor.
İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Jandarma Asayiş Timleri, Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ile Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, ötücü kuğuların konakladıkları Gevaş ilçesine bağlı Göründü Mahallesi'ndeki sazlık alanda avcılara karşı sıkı denetimlerde bulunuyor.
Türkiye'deki 453 kuş türünün yaklaşık yarısının yaşadığı Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunu tercih eden kuğular, kış mevsimini burada geçirdikten sonra mart ayında havaların ısınmaya başlaması ile Japonya'nın Hokaido Adası'na gidiyor.
Gevaş'ın Göründü Mahalle Muhtarı Yavuz Yiğit, ötücü kuğuları avcılara karşı koruyan Van İl Jandarma Komutanlığı ve Doğa Koruma Milli parklar Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.
Yiğit, "Van Gölü Havzası'ndaki bu alana, 'kuş cenneti' diyorlar. Burada birçok kuş türü yaşıyor. Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma ve Jandarma Asayiş timleri, Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri bu kuşları burada koruyor. Bu uygulamadan çok memnunuz. Buraya avcıların girmesi yasak. Ekipler buna izin vermiyor. Rusya'dan gelen kuğular, ilkbahar mevsiminde de Japonya'ya göç ediyor." dedi.