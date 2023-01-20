Jandarmanın kuğu nöbeti: Nesilleri tehlike altında

Yiğit, "Van Gölü Havzası'ndaki bu alana, 'kuş cenneti' diyorlar. Burada birçok kuş türü yaşıyor. Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma ve Jandarma Asayiş timleri, Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri bu kuşları burada koruyor. Bu uygulamadan çok memnunuz. Buraya avcıların girmesi yasak. Ekipler buna izin vermiyor. Rusya'dan gelen kuğular, ilkbahar mevsiminde de Japonya'ya göç ediyor." dedi.