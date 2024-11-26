Jandarmanın sahadaki yardımcısı: Hassas burunlu kadavra köpekleri
Jandarma timlerine deprem, sel, çığ, heyelan ve doğal olmayan bina çökmesi gibi afet bölgelerindeki zorlu görevlerde yardımcı olan kadavra arama köpekleri, kaybolan cesetlerin bulunmasında önemli rol üstleniyor.
Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) bünyesindeki kadavra arama köpekleri, suda, karada, ormanlık alanda ve çamur içinde ve ulaşılması en güç yerdeki cesetleri bulma konusundaki yetenekleriyle ekiplerin en büyük yardımcısı.