Jandarmanın sahadaki yardımcısı: Hassas burunlu kadavra köpekleri

Köpek ve eğiticilerinin eğitimlerinin JAKEM'de başlayıp ömürlerinin sonuna kadar devam ettiğini söyleyen Aydın, "Personel, köpeğin sevk idaresi, köpek hastalıkları ve psikolojisi konusunda eğitimler almaktadır." dedi.

Yapılan eğitimlerde zaman sınırlaması olmadığını belirten Aydın, "Kadavra köpeklerine, doğal ve doğal olmayan afetler sonucunda, enkaz altındaki cesetler ile su altında olan kadavra veya insana ait doku parçalarının yerini tespit etmek amacıyla yıllık plana göre eğitim verilmektedir." diye konuştu.