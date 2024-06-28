"Japon deniz hıyarı"nın popülasyonu artıyor! 1200 çeşidi var, İzmit Körfezi'nde görüldü

"Körfezimizin doğal temizleyicisi bu türleri korumak bizlerin görevi. Bu deniz patlıcanı (hıyarı) son 1 yıldır var. Gemilerin balast sularıyla geldi. Aslında bu Körfez'e, bize bir armağan çünkü Japon deniz patlıcanının, dünyanın en değerli deniz patlıcanı olduğunun makalesini de yazdı bilim insanları. İzmit Körfezi'nde hızla çoğalıyor. Deniz temizliğine ciddi anlamda katkısı var. Biz insanların yaptığının en az 10 katı dip temizliği yapıyor ama bunu ciddi anlamda korumamız lazım, koruma altında ama yasak avcılar ciddi anlamda tehdit oluşturuyor. Çünkü çok ciddi anlamda tüketiliyor ve kilosu çok pahalı."