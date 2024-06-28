"Japon deniz hıyarı"nın popülasyonu artıyor! 1200 çeşidi var, İzmit Körfezi'nde görüldü
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde dalış yapan eğitmen Murat Kulakaç ile su altı fotoğrafçısı Mehtap Akbaş Çiftci, İzmit Körfezi'nde geçen yıl görülmeye başlanan "Japon deniz hıyarının (Apostichopus Japonicus)" popülasyonunun arttığını gözlemledi.
Değirmendere Mahallesi mevkisinde yapılan dalışta, İzmit Körfezi'ne gemilerin balast sularıyla taşındığı tahmin edilen canlının, özellikle ilk 20 metrede yoğun popülasyona sahip olduğu görüldü.