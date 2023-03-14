Japon geline Van usulü görkemli düğün

Çimen, “Yemekhanede yemek yerken eşimle tanıştık. Üç yılın sonunda Ryoko’nun üniversitesi bitti ve evlenmeye karar verdik. Eşimin özellikle babasına karşı bir endişem vardı. Eşimle birlikte onun ailesine evlilik kararı aldığımızı söyledik ve onları Türkiye’ye davet ettik. Geleceklerini düşünmemiştim ama geldiler. Çok mutlu oldum. Kına gecesi yaptık, halay çektiler. Özellikle yemeklerimizden dolayı tedirgindim ama düşündüğüm gibi olmadı, yemeklerimizi de çok sevdiler” dedi.