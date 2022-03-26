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Japon Yuji Kadıköy'de kelle söğüş satıyor

Japon Yuji Umeji, 10 yıl önce Türkiye'ye yerleşti. Kadıköy'de oturan Umeji, sokak lezzeti olan kelle söğüşün tadına baktıktan sonra tutkunu oldu. 8 yıl boyunca ayda en az 3 kez kelle söğüş yiyen Umeji, sonunda kelle söğüşün nasıl yapıldığını öğrenmek istedi. Bunun üzerine 6 ay boyunca eğitim aldı. Eğitimin ardından 1 yıl önce Kadıköy'de önce bir tezgah açtı. Yuji Umeji, "Japon olduğumu görünce çok şaşırıyorlar. Aksanımdan yabancı olduğumu anladıkları için nereli olduğumu soruyorlar. Bazen Japon olduğumu söylüyorum bazen ise beyaz yalanlar söyleyip, 'Zeytinburnu çocuğuyum' diyorum" dedi.

Haberler - DHA 26.03.2022 - 14:59

Japon Yuji Kadıköy'de kelle söğüş satıyor - 1

Japon esnaf Yuji Umeji 10 yıl önce 'ye yerleşti. İstanbul Kadıköy'de oturan Umeji, sokak lezzeti olan kelle söğüşün tadına baktıktan sonra tutkunu oldu. 8 yıl boyunca ayda en az 3 kez kelle söğüş yiyen Umeji, sonunda kelle söğüşün nasıl yapıldığını öğrenmek istedi. Bunun üzerine 6 ay boyunca eğitim aldı. Eğitimin ardından 1 yıl önce Kadıköy'de önce bir tezgah açtı. Umeji'nin kelle söğüşü çok beğenilince, daha sonra dükkan açmaya karar verdi.

Japon Yuji Kadıköy'de kelle söğüş satıyor - 2

"8 YIL BOYUNCA AYDA 2-3 KEZ VAPUR KULLANARAK KELLE SÖĞÜŞ YEDİM"

Kelle söğüş ile nasıl tanıştığını anlatan Yuji Umeji, "8 yıl boyunca ayda 2-3 kez vapur kullanarak Beyoğlu'na gidip kelle söğüş yedim, bu benim rutinim oldu. Tadına baktığımda lezzetine bayıldım. Ondan sonra Muammer Aksoy ustanın yanında 6 ay staj gördüm. Bu işe 1 yıl önce başladım. Kadıköy'de bir tezgah ve dükkan açtım.

Japon Yuji Kadıköy'de kelle söğüş satıyor - 3

"ESNAF OLMAK ZOR, SEVMESEM YAPAMAZDIM"

Yuji Umeji, kendisinin Japon olmasına vatandaşların şaşırdığını belirterek, "Japon olduğumu görünce çok şaşırıyorlar. Aksanımdan yabancı olduğumu anladıkları için nereli olduğumu soruyorlar. Bazen Japon olduğumu söylüyorum bazen ise beyaz yalanlar söyleyip, 'Zeytinburnu çocuğuyum' diyorum. Esnaf olmak zor, çünkü günde 10 saat çalışıyorum. O yüzden sevmesem yapamazdım. İşimi inanılmaz derecede çok seviyorum ama kızım ve eşim kelle söğüş sevmiyorlar " şeklinde konuştu.

Japon Yuji Kadıköy'de kelle söğüş satıyor - 4
Japon Yuji Kadıköy'de kelle söğüş satıyor - 5

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