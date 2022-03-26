Japon Yuji Kadıköy'de kelle söğüş satıyor

"8 YIL BOYUNCA AYDA 2-3 KEZ VAPUR KULLANARAK KELLE SÖĞÜŞ YEDİM"

Kelle söğüş ile nasıl tanıştığını anlatan Yuji Umeji, "8 yıl boyunca ayda 2-3 kez vapur kullanarak Beyoğlu'na gidip kelle söğüş yedim, bu benim rutinim oldu. Tadına baktığımda lezzetine bayıldım. Ondan sonra Muammer Aksoy ustanın yanında 6 ay staj gördüm. Bu işe 1 yıl önce başladım. Kadıköy'de bir tezgah ve dükkan açtım.