Japonya Prensesi Akiko Mikasa Ankara'da
Anadolu Ajansı
Japonya Prensesi Akiko Mikasa, Ankara'daki temasları kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti.
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1Türkiye'de bulunan Japonya Prensesi Akiko Mikasa, Ankara'daki temasları kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti.
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2Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulunan Prenses Akiko, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.
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3Daha sonra Japonya Prensesi Akiko Mikasa, Ankara'daki Türk-Japon Kültür Merkezi'ni ziyaret ederek, vakfın 20. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla burada bir hatıra ağacı dikti.
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4"Prens Mikasa Vakfı"nın Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi'nde düzenlenecek etkinliklere katılmak üzere Türkiye'ye gelen Prenses, Türk-Japon Vakfı Kültür Merkezi'ni ziyaret ederek, vakfın yönetim kurulu ve öğrencileriyle bir araya geldi. Çocuklarla selamlaşarak sohbet eden Mikasa, hatıra fotoğrafı çektirdi.
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5Türkiye ziyaretine dün İstanbul'dan başlayan Akiko Mikasa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Yıldız Sarayı Mabeyn Köşkü'nde kabul edilmişti.
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6Mikasa, Ankara'daki programına bu sabah Anıtkabir ziyaretiyle başladı. Vakıf ziyareti sonrası Kırşehir'e geçecek olan Prenses Akiko Mikasa, Kaman Kalehöyük'teki Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü'nde incelemelerde bulunacak.
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7TBMM Başkanı Binali Yılıdırım ile de bir araya gelecek olan Japon Prenses'in Türkiye ziyareti, 14 Eylül'e kadar sürecek.
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