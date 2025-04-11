Jennifer Lopez İstanbul Konseri 2025: Jennifer Lopez (JLO) Türkiye konserleri ne zaman, bilet fiyatları ne kadar?

Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, "JLO Live In 2025" turnesi kapsamında Antalya ve İstanbul'da olmak üzere Türkiye'de iki konser düzenleyecek. Sevenleri ise çoktan Jennifer Lopez konser biletlerini tüketmek üzere. İstanbul'da Yenikapı Festivalpark alanında düzenlenecek Jennifer Lopez (JLO) konseri ne zaman, biletleri ne kadar?

Jennifer Lopez İstanbul Konseri 2025: Jennifer Lopez (JLO) Türkiye konserleri ne zaman, bilet fiyatları ne kadar? - 1

Jennifer Lopez, yıllar önce ilk konserini 2012 yılında ''Dance Again'' turnesiyle vermişti. Dansları, şarkıları ve oyunculuğu ile adından söz ettiren JLO, yeniden Türkiye'ye geliyor. Jennifer Lopez konserinin bilet fiyatları ise araştırılıyor. İşte, Jennifer Lopez konser biletlerine dair detaylar...

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Jennifer Lopez İstanbul Konseri 2025: Jennifer Lopez (JLO) Türkiye konserleri ne zaman, bilet fiyatları ne kadar? - 2

JENNİFER LOPEZ KONSERİ NE ZAMAN?

JLO, 1 Temmuz'da Antalya'da bir otelde gerçeleştirecek. 4 Temmuz'da ise İstanbul Yenikapı Festival Park alanında ikinci kez sevenleri karşısına çıkacak.

Lopez'in konser takvimi şöyle: 6 Temmuz Şarm El Şeyk, 8 Temmuz Pontevedra (İspanya), 10 Temmuz Cadiz (İspanya), 11 Temmuz Malaga İspanya, 13 Temmuz Madrid, 15 Temmuz Barcelona, 16 Temmuz Bilboa (İspanya). 18 Temmuz Tenerife (İspanya), 20 Temmuz Budapeşte, 21 Temmuz Lucca (İtalya), 25 Temmuz Warsaw (Polonya).

Jennifer Lopez İstanbul Konseri 2025: Jennifer Lopez (JLO) Türkiye konserleri ne zaman, bilet fiyatları ne kadar? - 3

BİLET FİYATLARI

JLO'nun İstanbul konseri bilet fiyatları 12 bin 795 TL ile 139 bin 28 TL arasında değişiyor. Antalya konserlerinin fiyatları da 30 bin 783 TL ile 71 bin 714 TL arasında farklılık gösteriyor.

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