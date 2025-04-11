Jennifer Lopez İstanbul Konseri 2025: Jennifer Lopez (JLO) Türkiye konserleri ne zaman, bilet fiyatları ne kadar?
Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, "JLO Live In 2025" turnesi kapsamında Antalya ve İstanbul'da olmak üzere Türkiye'de iki konser düzenleyecek. Sevenleri ise çoktan Jennifer Lopez konser biletlerini tüketmek üzere. İstanbul'da Yenikapı Festivalpark alanında düzenlenecek Jennifer Lopez (JLO) konseri ne zaman, biletleri ne kadar?
Jennifer Lopez, yıllar önce ilk konserini 2012 yılında ''Dance Again'' turnesiyle vermişti. Dansları, şarkıları ve oyunculuğu ile adından söz ettiren JLO, yeniden Türkiye'ye geliyor. Jennifer Lopez konserinin bilet fiyatları ise araştırılıyor. İşte, Jennifer Lopez konser biletlerine dair detaylar...