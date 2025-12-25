Jet kazası soruşturması derinleşti. Pilotlarla ilgili de inceleme var

Soruşturmada pilotların kazadan önceki süreci de mercek altına alındı.

Mürettebatın uyku düzenlerinden yedikleri yemeklere, alkol veya ilaç kullanımından psikolojik durumlarına kadar her ayrıntı titizlikle araştırılıyor.

Savcılık, uçağın uçuşa elverişli olup olmadığını tespit etmek amacıyla teknik bilirkişilerden rapor istedi.

Uçağın son bakımlarını gerçekleştiren personelin sorumluluğu ve olası kusurları da mercek altına alındı.

Kule ile uçak arasındaki tüm telsiz diyalogları da dosya kapsamına dahil edildi.

Ayrıca bakım faaliyetleri sırasında uçağa takılan yedek parçaların standartlara uygun olup olmadığının tespiti için teknik incelemelerin dosyaya ekleneceği öğrenildi.