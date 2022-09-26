Jokeyini üstünden attı, saatler sonra sazlıklarda bulundu

Konya Beyşehir'de düzenlenen Geleneksel Rahvan At Yarışları'nda "Artro Ahmet" adlı İngiliz yarış atı son düzlükte pistten çıkıp jokeyini üstünden attı. "Artro Ahmet" saatler süren arama çalışmaları sonucunda bulunabildi.

Jokeyini üstünden attı, saatler sonra sazlıklarda bulundu - 1

Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen at yarışları sırasında pistten çıkan yarış atı jokeyini üstünden attıktan saatler sonra göldeki sazlıklarda bulundu.

Jokeyini üstünden attı, saatler sonra sazlıklarda bulundu - 2

Beyşehir Belediyesi Atlı Spor Kulübü tarafından Beyşehir Gölü kenarındaki Soğla bölgesindeki yarış pistinde bu yıl ilçede 23'üncüsü düzenlenen Geleneksel Rahvan At Yarışları sırasında, Murat Altunel'in sahibi olduğu ve jokeyliğini yaptığı "Artro Ahmet" adlı İngiliz yarış atı, yarışın son düzlüğünde virajı alamayarak pistten çıktı.

Jokeyini üstünden attı, saatler sonra sazlıklarda bulundu - 3

At önce jokeyini üstünden attı, ardından göl kenarındaki sazlıklar arasına kaçarak gözden kayboldu. Attan düşen jokey ise piste gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Jokeyini üstünden attı, saatler sonra sazlıklarda bulundu - 4

Atı bulmak için sazlıklar üzerinde uzun süre dronla arama yapıldı. At, saatler süren çalışma sonrasında bulunabildi.

Jokeyini üstünden attı, saatler sonra sazlıklarda bulundu - 5

Ambulansla hastaneye götürüldükten sonra tedavisi tamamlanıp taburcu edilen jokey Murat Altunel, gazetecilere, daha önce başına yarışlarda böyle bir olay gelmediğini belirterek, "Atın kayışı kopunca virajda savrulduk. Başımıza böyle bir şey daha önce gelmemişti." dedi.

Jokeyini üstünden attı, saatler sonra sazlıklarda bulundu - 6


Beyşehir Belediyesi Atlı Spor Kulübü tarafından Beyşehir Gölü kenarındaki Soğla bölgesindeki yarış pistinde yapılan yarışlarda, birincilik kupasını Tuzlukçu bölgesinden yarışlara katılan Özen Şahin kazandı.

Yarışlar sonunda kategorilerinde dereceye girenlere kupa ve para ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Jokeyini üstünden attı, saatler sonra sazlıklarda bulundu - 7
Jokeyini üstünden attı, saatler sonra sazlıklarda bulundu - 8
Jokeyini üstünden attı, saatler sonra sazlıklarda bulundu - 9
Jokeyini üstünden attı, saatler sonra sazlıklarda bulundu - 10
Jokeyini üstünden attı, saatler sonra sazlıklarda bulundu - 11
Jokeyini üstünden attı, saatler sonra sazlıklarda bulundu - 12
Jokeyini üstünden attı, saatler sonra sazlıklarda bulundu - 13
Jokeyini üstünden attı, saatler sonra sazlıklarda bulundu - 14
Jokeyini üstünden attı, saatler sonra sazlıklarda bulundu - 15

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