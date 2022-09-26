Jokeyini üstünden attı, saatler sonra sazlıklarda bulundu

Ambulansla hastaneye götürüldükten sonra tedavisi tamamlanıp taburcu edilen jokey Murat Altunel, gazetecilere, daha önce başına yarışlarda böyle bir olay gelmediğini belirterek, "Atın kayışı kopunca virajda savrulduk. Başımıza böyle bir şey daha önce gelmemişti." dedi.