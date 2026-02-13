KAAN'ın yeni prototipleri ortaya çıktı
Milli Muharip Uçak KAAN projesinde bu yıl ilk uçuşunu gerçekleştirecek yeni prototip ilk kez gün ışığına çıktı.
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün KAAN projesinin yürütüldüğü Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tesislerini ziyaret etti.
Görgün'ün hangar ziyaretinde ilk uçuşu gerçekleştiren birinci prototipin yanı sıra, bu yıl gökyüzü ile buluşması planlanan yeni prototip görüntülendi.
Görgün'ün incelemelerde bulunduğu hangarda KAAN'ın yer testlerini gerçekleştirecek statik tam boy prototip de sergilendi.
Ziyaretin ardından açıklama yapan Görgün, “KAAN, bir uçağın ötesinde, Türkiye’nin mühendislik gücünün ve bağımsız savunma iradesinin simgesidir” dedi.
"EN SEÇKİN UÇAKLARDAN BİRİ OLACAK"
Haluk Görgün "tam boy statik" testlerde kullanılacak uçağın hangardan çıkışı ile ilk uçuşlarını yapan prototipin, bundan sonraki uçuşunu yapacak ikinci prototiple aynı karede yer almasının hem önemli bir teknik aşamayı ifade ettiğini hem de binlerce insanın emeğinin somut bir göstergesi olduğunu kaydetti.
Görgün, KAAN'ın ulaşacağı hızdan, görünmezlik teknolojisine, elektronik harp yeteneğinden, çoklu görev kabiliyetlerine kadar dünyada en seçkin muharip uçaklarından biri olacağını belirtti.
"TEDARİK ZİNCİRİNDE 300'DEN FAZLA FİRMA VAR"
Görgün, KAAN’ın, geniş bir ekosistemin başarısı olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"KAAN’ın yerli tedarik zinciri bugün 20’den fazla şehirde, 300’den fazla firmayla, 5000’den fazla çalışandan oluşmaktadır. Bu vesileyle emeği geçen tüm mühendislerimize, teknisyenlerimize ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Rabbim emeklerini bereketlendirsin. Önümüzdeki dönemde de test, kalifikasyon ve üretim hazırlıklarını aynı kararlılıkla sürdürecek, KAAN’ı adım adım daha ileri kabiliyetlerle gök vatanımızla buluşturacağız. Allah’ın izniyle, Türkiye Yüzyılı’nda savunma sanayiinde tam bağımsızlık hedefimize kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz."