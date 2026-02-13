KAAN'ın yeni prototipleri ortaya çıktı

Haluk Görgün "tam boy statik" testlerde kullanılacak uçağın hangardan çıkışı ile ilk uçuşlarını yapan prototipin, bundan sonraki uçuşunu yapacak ikinci prototiple aynı karede yer almasının hem önemli bir teknik aşamayı ifade ettiğini hem de binlerce insanın emeğinin somut bir göstergesi olduğunu kaydetti.



Görgün, KAAN'ın ulaşacağı hızdan, görünmezlik teknolojisine, elektronik harp yeteneğinden, çoklu görev kabiliyetlerine kadar dünyada en seçkin muharip uçaklarından biri olacağını belirtti.