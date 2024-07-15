"Kabak lifli sabun"la para aklama... Dilan Polat iddianamesinden yeni ayrıntılar
Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkındaki iddianamede "kabak lifli sabun alımı" ayrıntısına yer verildi. İddianamede şirketlerin en yüksek rakamı internetteki katı sabun satışından kazandığı; toplam 131 milyon 181 bin 454 TL satış yaptığı belirtildi. Balıkesir'deki bir kişinin ise 2 ayda 1866 sipariş kaydıyla toplamda 16 bin 560 adet sabundan aldığı, karşılığında da 1 milyon 194 bin 946 lira ödediği ifade edildi.
Dilan ve Engin Polat iddiasından yeni ayrıntılar gelmeye devam ediyor.